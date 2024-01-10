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Yolun ortasındaki halı herkesi şaşkına çevirdi! Sebebi sonradan anlaşıldı... 'İlginç bir çözüm bulmuş'

10.01.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de dün akşam saatlerinde sağanak yağmurla başlayan ve gece kara dönüşen yağış, bugün de kent genelinde etkisini göstermeye devam etti. Yağışı fırsata çeviren bir esnafın halısını cadde ortasına serip yağmur suyunda yıkaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yolun ortasındaki halı herkesi şaşkına çevirdi! Sebebi sonradan anlaşıldı... 'İlginç bir çözüm bulmuş'

Odunpazarı İlçesi’nde bulunan Emek Mahallesi Dilek Caddesi’nde bir esnaf, halısını yağmur suyunda yıkamak için ilginç bir çözüm buldu. Yağmurun etkili olduğu bir saatlerde, esnafın halısını yol ortasına serdiği ve yağmur suyuyla ıslattığı görüldü.

HERKES HAYRETLE KARŞILADI

Bu ilginç görüntü, geçen araçların durmasına neden oldu. İlk başta hayretle karşılanan durum, araç sürücülerinin halının üzerinden geçerek temizlenmesini sağladığını gösterdi.

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"İLGİNÇ BİR ÇÖZÜM BULMUŞ"

Adını vermek istemeyen bir vatandaş, "Kimin halısı olduğunu bilmiyorum, ancak ilginç bir çözüm bulmuş. Yağmur yağınca halısını yıkamak istemiş olmalı ki bunu böyle yapmış. İlk başta arabalar durdu, sonra herkes halının üzerinden geçerek temizlenmesine yardımcı oldu. İlginç bir manzara oldu." şeklinde konuştu. (İHA)

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Eskişehir halı halı yıkama
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