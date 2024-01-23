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  4. Kızının cansız bedeni Antalya'da sahile vurmuştu! Acılı baba konuştu: Tesellimiz var

Kızının cansız bedeni Antalya'da sahile vurmuştu! Acılı baba konuştu: Tesellimiz var

23.01.2024 15:29 | Son Güncelleme:
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Son günlerde Antalya sahiline 8 cansız beden vurmuştu. Kaçak göçmen teknesinin batması üzerinde durulduuğu olayda cansız bedenlerden biri Merve Şeval Elmas'a ait olduğu belirlenmişti. 4 Ocak'tan bu yana kayıp olan Merve'nin babası acılı babası yaptığı açıklamada, "Rabbim bize bir mezarı çok görmedi" ifadelerini kullandı.

Antayla'da 4 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan, son olarak Serik ilçesi sahile vuran ceset ile DNA'sı eşleşen Merve Şevval Elmas'ın (18) cenazesini teslim almaya gelen baba Osman Elmas, "Sözün bittiği yerdeyiz. Tabii tesellimiz var Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

4 OCAK'TA KAYBOLMUŞTU

İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a, 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kızının bulunması için ifade verip, İstanbul'a döndü.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çalışma başlattı. AÜ içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Elmas'ın izin alıp, halk otobüsüne binerek, Barınaklar Bulvarı'nda inip Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas'ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.

BABANIN VERDİĞİ DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ

BABANIN VERDİĞİ DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ

Öte yandan Serik ilçesindeki sahilde 20 Ocak'ta kadın cesedi bulundu. Cesedin Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Haberi alan baba Osman Elmas, İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen Osman Elmas, DNA örneği verdi. Serik'te sahile vuran kadın cesedinin, DNA sonucuna göre Merve Şevval Elmas'a ait olduğu kesinleşti.

'BİR MEZARIMIZ OLACAK'

'BİR MEZARIMIZ OLACAK'

Osman Elmas, cenazeyi teslim almak için bugün adli tıp kurumu morguna geldi. Burada açıklama yapan Elmas, kızını bulmak için çok uğraştıklarını belirterek, "Maalesef kıyıya son günlerde 9-10 ceset vurdu. Bunlardan birinin kızım olabileceği üzerinde durdular ve tekrar Antalya'ya geldim. Test yapıldı.

Test sonucunda kızım olduğu ortaya çıktı. Allah, kayıpları olanlara sabır versin. Denizde bulunan diğer cesetlerin Suriyeli göçmenler olduğunu söylediler. Filistin'de de günlerdir, aylardır bir zulüm var. Orada da insanlar ölüyor. Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Tabii tesellimiz var Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi. Burada kaybolup da bulunamayan insanlar oluyormuş.

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Anahtar Kelimeler:
antalya ceset kayıp
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