Kızının cansız bedeni Antalya'da sahile vurmuştu! Acılı baba konuştu: Tesellimiz var

Test sonucunda kızım olduğu ortaya çıktı. Allah, kayıpları olanlara sabır versin. Denizde bulunan diğer cesetlerin Suriyeli göçmenler olduğunu söylediler. Filistin'de de günlerdir, aylardır bir zulüm var. Orada da insanlar ölüyor. Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Tabii tesellimiz var Allah'ıma şükürler olsun. Rabbim bize bir mezarı çok görmedi. Burada kaybolup da bulunamayan insanlar oluyormuş.