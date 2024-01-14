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  4. Kocaeli'de fabrikada kimyasal sızıntı! Gökyüzünü turuncu duman kapladı

Kocaeli'de fabrikada kimyasal sızıntı! Gökyüzünü turuncu duman kapladı

14.01.2024 13:41 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde makine ve ekipman üretimi yapılan bir fabrikada kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı sebebiyle gökyüzünü turuncu duman kapladı. Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Çerkeşli Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi İMES 6. Cadde’de bulunan fabrikada bilinmeyen bir sebeple kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı sebebiyle gökyüzüne kızıl-turuncu dumanlar yükseldi.


Keşfet

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Fabrika işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SIZINTI KONTROL ALTINA ALINDI

SIZINTI KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı.

Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası fabrika
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