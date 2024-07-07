Kokacak bir İzmir bile kalmayabilir! Tehlike çok daha büyük: "Ne ulaşım, ne körfez, ne kirlilik... Bir anda gelip sizi yakalar"

İzmirlilerin en büyük şikayetlerinden biri kentteki koku sorunu ancak bu gidişle kokacak bir İzmir bile kalmayabilir! Zemin çökmesine karşı önlem alınmaması durumunda İzmir'i su basacağı uyarısı duyanları tedirgin etti. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar "50 yıl uzun vade ama çok da uzun sayılmaz. Bir anda geliyor, sizi yakalıyor” diye konuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

