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  4. Kokacak bir İzmir bile kalmayabilir! Tehlike çok daha büyük: "Ne ulaşım, ne körfez, ne kirlilik... Bir anda gelip sizi yakalar"

Kokacak bir İzmir bile kalmayabilir! Tehlike çok daha büyük: "Ne ulaşım, ne körfez, ne kirlilik... Bir anda gelip sizi yakalar"

07.07.2024 10:57
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Sık sık kötü kokusuyla gündeme gelen İzmir'i çok daha büyük bir tehlike bekliyor. Zemini her yıl çöken kentin sular altında kalma tehlikesi olduğu belirtildi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, önlem alınmadığı takdirde deniz suyunun Basmane'ye dek gelebileceğini belirtti. Riskin büyüklüğüne dikkat çeken Yaşar "İzmir'in en büyük sorunu ne ulaşım ne körfezin kokması ne kirlilik ne de başka bir şey" dedi.

İzmirlilerin en büyük şikayetlerinden biri kentteki koku sorunu ancak bu gidişle kokacak bir İzmir bile kalmayabilir! Zemin çökmesine karşı önlem alınmaması durumunda İzmir'i su basacağı uyarısı duyanları tedirgin etti. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar "50 yıl uzun vade ama çok da uzun sayılmaz. Bir anda geliyor, sizi yakalıyor” diye konuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express

İZMİR BU GİDİŞE ATLANTİS'E DÖNECEK

İzmir'de zeminin her yıl 1 ile 1,5 santimetre arasında çökmesi, deniz seviyesindeki yükselişin ortalamanın üzerine çıkmasına neden oluyor. Bu durum, Alsancak Kordon başta olmak üzere sahil şeridindeki bölgelerin ileriki yıllarda sular altında kalma riskini gündeme getiriyor.

İzmir'in en büyük sorununun kentin çökme problemi olduğunu belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Deniz seviyesi dünyada her yıl yaklaşık 2,5 ile 3 milimetre arası yükselir. İzmir'de bu rakam 1,5 santimetrelere geliyor. Çünkü İzmir çöküyor. İzmir Basmane'den Alsancak'a kadar dolgu alanı. Dolgu alanları binaların ağırlığı da yüklendiği için yavaş yavaş çöküyor" diye konuştu.

"BİNALAR YAPILIRKEN KOT YÜKSELTİLMELİ"

"BİNALAR YAPILIRKEN KOT YÜKSELTİLMELİ"

Kenti etkileyen 26-27 Kasım 2023'teki yağışlarda Alsancak'ta suyun yaklaşık 300-400 metre içeri girdiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir uyarı. Çünkü bir dahaki sefere daha çok su içeri girecektir. Basmane'de birkaç bin sene önce deniz kabuklarını görüyoruz. Bir zamanlar orası denizdi. Denizi ne kadar doldursanız doldurun, eğer önlem almazsanız deniz gelip alacağı yeri dolduracaktır. Binalar yapılırken kot yükseltilmesi gerekiyor.

1873 yılında kordon boyu yapılırken, en büyük dolgu yapılırken ihale şartnamesinde; 'Maksimum gelgitin, en az 1,5 metre üzerinde olacak şekilde inşa edilecektir' ibaresi vardır ki, ona göre yapılmıştır. 1927 yılında Yanık Yurt Gazetesi'nde körfezin 50 santimetre çöktüğü yazar. Cevat Korkut Hoca’nın İzmir Rıhtım İmtiyazı kitabında da aynı şey yazıyor. Alsancak 1 ile 1,5 santimetre arasında çöküyor. Çöktüğü için zaten kasım ayındaki yağışlardan sonra çok fazla su içeri girdi."

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Anahtar Kelimeler:
İzmir su baskını alsancak koku
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