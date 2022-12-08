Kötü enerjileri yok eder! Evinize bolluk ve bereket getirmek için adaçayı nasıl yakılır? Adaçayının şaşırtan faydaları

Çok eski zamanlardan beri kullanılan tütsü yakma işleminin kötü ruhları, enerjileri evden uzaklaştırdığını inanılıyor. Daha pozitif olmak ve evde bolluk bereket sağlamak için kullanılan popüler tütsülerden olan adaçayının şifaları saymakla bitmiyor. Adaçayı tütsüsü ne işe yarar merak ediyorsanız aşağıya göz atabilirsiniz.
ADAÇAYI TÜTSÜSÜ NASIL YAPILIR?
- Aktardan temin edebileceğiniz adaçayının dallarını bir araya getirin.
- Dalların sap kısmını iple güzelce bağlayın. Adaçayını yaktıktan sonra üzerine koyabileceğiniz ısıya dayanıklı bir kap ayarlayın.
- Her şeyi hazırladıktan sonra çakmak yardımıyla adaçayının uçlarını yakın.
- Hemen sonrasında üfleyerek demeti söndürün. Bu esnada uç kısımdan saplara doğru dalların tütmeye devam ettiğini görebilirsiniz.
- Yavaş yavaş tütsülenen adaçayı demetini bir kaba koyarak bekletebilir veya tüm odalarda gezdirerek tütsü kokusunun tüm eve yayılmasını da sağlayabilirsiniz.
- İşiniz bittiğinde tütsünün tamamen söndüğünden emin olun ve külleri atın.
ADAÇAYI YAKMAK NE İŞE YARAR?
KÖTÜ ENERJİLERDEN ARINDIRIR
Adaçayı yakılan ortamda, kötü enerjilerin uzaklaştırıldığına inanılır. Özellikle evinizde ağırlık varsa, evin içindeyken kendinizi sürekli yorgun ve uykulu hissediyorsanız, adaçayı tütsüsünü deneyebilirsiniz.
SİNİRLERİ RAHATLATIR VE SAKİNLEŞTİRİR
Adaçayı, içindeki uçucu yağların etkisiyle sinirler üzerinde sakinleştirici bir görev görür. Adaçayı tütsüsü yapılan ortamın, sakinleştirici ve rahatlatıcı etkileri olduğu söylenir.
KAN DOLAŞIMINI DÜZENLER
Gün içinde sık sık kötü düşünceleri aklınıza getiriyor ve stresle dolu oluyorsanız, adaçayı kokusunun kan dolaşımını düzenlediğini ve stresi uzaklaştırdığını söyleyebiliriz.
MİKROPLARI TEMİZLER
Adaçayı yakıldıktan sonra ortaya çıkan kokulu dumanın, havadaki mikropları kırma konusunda oldukça etkili olduğu söylenir.
NAZARI YOK EDER
Adaçayı tütsüsünün negatif etkileri kişiden ve ortamdan uzaklaştırdığı düşünülür. Bu yüzden nazarı yok etmek için de, tercih edilir.