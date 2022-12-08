Kötü enerjileri yok eder! Evinize bolluk ve bereket getirmek için adaçayı nasıl yakılır? Adaçayının şaşırtan faydaları

Çok eski zamanlardan beri kullanılan tütsü yakma işleminin kötü ruhları, enerjileri evden uzaklaştırdığını inanılıyor. Daha pozitif olmak ve evde bolluk bereket sağlamak için kullanılan popüler tütsülerden olan adaçayının şifaları saymakla bitmiyor. Adaçayı tütsüsü ne işe yarar merak ediyorsanız aşağıya göz atabilirsiniz.

ADAÇAYI TÜTSÜSÜ NASIL YAPILIR?