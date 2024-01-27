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'Kucağımızda bir bebekle bindik, iki bebekle indik' Yolcu minibüsünde doğum! "Adını 'Ebe Hakan' koyduk"

27.01.2024 11:47 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 32 haftalık hamile kadın kontrol için hastaneye gittiği sırada yolcu minibüsünde doğum yaptı. Minibüsle hastaneye götürülen kadınla bebeği tedavi altına alındı. Aile "Minibüse kucağımızda bir bebekle bindik, iki bebekle indik" ifadelerini kullandı. Babanın "Sağ olsun ambulans şoförü gibi sürdü" dediği sürücü Hakan Yücel de "İlk defa böyle bir şeye şahit olduk" diye konuştu. Sürücünün duraktaki arkadaşları da "Arkadaşımız kadını doğuma yetiştirdiği için adını 'Ebe Hakan' koyduk" dedi.

Olay, perşembe günü saat 09.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi mevkiinde Yayla-Topkapı güzergahında çalışan bir minibüste meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü (23) eşi Murat Güçlü (31) ile birlikte hastaneye kontrole gitmek için evden çıktı. 1 buçuk yaşındaki çocukları da yanlarında bulunan çift, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gitmek için Yayla-Topkapı hattında çalışan Hakan Yücel'in kullandığı yolcu minibüsüne bindi. Mizgin Güçlü'nün Yayla Işıkları Durağı mevkinde sancıları başladı. Murat Güçlü ve yolcuların ikazı üzerine sürücü Yücel, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Minibüs kısa sürede hastaneye vardı. Eşi, sağlık çalışanlarından sedye isteyerek Mizgin Güçlü'yü minibüsten indirmeye çalıştı. Sancıları artan Mizgin Güçlü doğumun başladığı söyleyerek minibüsten inemeyeceğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yardımıyla 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü minibüsün içinde doğum yaptı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İSTANBUL'DA YOLCU MİNİBÜSÜNDE DOĞUM

Doğumun ardından bir sağlık çalışanın kucağında hastane içerisine götürülen prematüre bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asmin bebeğin Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilirken enfeksiyon kapan kadının ise Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Güçlü Ailesi, ikinci çocukları olarak dünyaya gelen kızlarına Asmin ismini koydu.

"MİNİBÜSÜN DEMİRLERİNDEN TUTUNARAK SESSİZCE KENDİMİ SIKTIM"

"MİNİBÜSÜN DEMİRLERİNDEN TUTUNARAK SESSİZCE KENDİMİ SIKTIM"

Minibüste doğum yapan Mizgin Güçlü, "Ben hastaydım, eşim de beni muayeneye götürüyordu. Sonra birden sancım tuttu. Sancım tutunca ben de ıkınmaya başladım. Önce suyum geldi, sonra bebek doğdu. Doktor ve hemşireler hemen koştular ve bebeği aldılar. Minibüste de sağ olsun bir hemşire vardı, bana çok yardımcı oldu. Bana 'Nefes al, nefes ver' diyerek doğumu gerçekleştirdi. O yardımcı olunca doğum kolaylaştı. Bebeğim 7 aylık doğdu, erken doğum oldu. Beklemiyorduk. Minibüste bir anda sancım başlayınca kendimi yere attım. Minibüste bir sürü erkek vardı, ben de onlardan çekindiğim için bağıramadım. Minibüsün demirlerinden tutunarak sessizce kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebek geldi." dedi.

"HASTANEYE 2 DAKİKALIK MESAFEDE BEBEK DÜNYAYA GELDİ"

"HASTANEYE 2 DAKİKALIK MESAFEDE BEBEK DÜNYAYA GELDİ"

Güçlü, "Hastaneye 2 dakikalık mesafede bebek dünyaya geldi. Hastanenin kapısına gelir gelmez zaten bebek doğmuştu. Bebek arabanın içinde doğdu. Ben de şok oldum, ne yapacağımı bilemedim. Kucağıma almaya korktum. Minibüse bir tane bebeğimle bindim ama inerken iki bebeğimle indik. Aslında bu çok güzel bir duygu ama kızım uzakta, ben buradayım. Henüz kızımı göremedim. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum. Doktorların söylediğine göre bebeğimin durumu iyiymiş. Sadece neden erken doğduğunu araştırıyorlar, yoğun bakımda şu an. Ne zaman göreceğiz daha belli değil, eşim yarın gidip doktorla görüşecek. Benim durumum da iyi ama inşallah tez zamanda kızıma kavuşurum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Minibüs doğum
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