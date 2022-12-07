Kullanılmış limonu sakın çöpe atmayın! Ocağın üzerine koyunca 2 dakika mucize yaratıyor

Kullandığımız birçok meyve ve sebzenin kabuğunu çöpe atıyoruz. Ancak bu kabukların çok farklı kullanım alanları olabiliyor. Limon kabukları da çöpe giderek ziyan edilen kabuklar arasında bulunuyor. Oysa ki limon kabukları yaşadığımız birçok problemi kökten çözüyor.

LİMON KABUĞU KULLANIM ALANLARI

BALIK KOKUSUNU GİDERİR Evlerdeki balık kokusundan nasıl kurtulabiliriz? Cevabımız limon kabukları ile. Evet yanlış duymadınız. Sıkılmış limon kabuklarını yanan ocağın üstünde 2 dakika bekletin ve ardından kokudan eser kalmadığını göreceksiniz. Kısık ateşte yanan limon kabukları ortama hoş bir koku yayacaktır.

KİREÇLERİ YOK EDER Kettle gibi su ısıtıcılarının içerisine birkaç adet limon kabuğu atın. Üzerine su ekleyerek kaynatın. Bu işlem, su ısıtıcılarında oluşan kirecin çözülmesini sağlar.

KARINCALARI UZAKLAŞTIRIR Kettle gibi su ısıtıcılarının içerisine birkaç adet limon kabuğu atın. Üzerine su ekleyerek kaynatın. Bu işlem, su ısıtıcılarında oluşan kirecin çözülmesini sağlar.

TENCERELERİ PARLATIR Bakır, paslanmaz çelik ve pirinçten yapılan tencere ve eşyalarınızı limon kabuğu ile ovalayarak parlatabilirsiniz.