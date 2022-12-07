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  4. Kullanılmış limonu sakın çöpe atmayın! Ocağın üzerine koyunca 2 dakika mucize yaratıyor

Kullanılmış limonu sakın çöpe atmayın! Ocağın üzerine koyunca 2 dakika mucize yaratıyor

07.12.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limon, her mevsim mutfağın vazgeçilmez malzemeleri arasında bulunuyor. Birçok hastalığa karşı tam koruma sağlayan limonun sadece içi değil kabuğu da oldukça faydalı. Kullanım alanı mutfakla sınırlı kalmayan limonun sağladığı etkiler şaşırtıyor. Limonu kullandıktan sonra çöpe atıyorsanız bu yanlıştan hemen vazgeçin! Limon kabuğunun faydası...

Kullandığımız birçok meyve ve sebzenin kabuğunu çöpe atıyoruz. Ancak bu kabukların çok farklı kullanım alanları olabiliyor. Limon kabukları da çöpe giderek ziyan edilen kabuklar arasında bulunuyor. Oysa ki limon kabukları yaşadığımız birçok problemi kökten çözüyor.

LİMON KABUĞU KULLANIM ALANLARI

BALIK KOKUSUNU GİDERİR

BALIK KOKUSUNU GİDERİR
Evlerdeki balık kokusundan nasıl kurtulabiliriz? Cevabımız limon kabukları ile. Evet yanlış duymadınız. Sıkılmış limon kabuklarını yanan ocağın üstünde 2 dakika bekletin ve ardından kokudan eser kalmadığını göreceksiniz. Kısık ateşte yanan limon kabukları ortama hoş bir koku yayacaktır.

KİREÇLERİ YOK EDER

KİREÇLERİ YOK EDER
Kettle gibi su ısıtıcılarının içerisine birkaç adet limon kabuğu atın. Üzerine su ekleyerek kaynatın. Bu işlem, su ısıtıcılarında oluşan kirecin çözülmesini sağlar.

KARINCALARI UZAKLAŞTIRIR

KARINCALARI UZAKLAŞTIRIR
Kettle gibi su ısıtıcılarının içerisine birkaç adet limon kabuğu atın. Üzerine su ekleyerek kaynatın. Bu işlem, su ısıtıcılarında oluşan kirecin çözülmesini sağlar.

TENCERELERİ PARLATIR

TENCERELERİ PARLATIR
Bakır, paslanmaz çelik ve pirinçten yapılan tencere ve eşyalarınızı limon kabuğu ile ovalayarak parlatabilirsiniz.

TIRNAK LEKELERİNİ GİDERİR

TIRNAK LEKELERİNİ GİDERİR
Limon kabuğu sarı diş ve tırnak lekelerinden kurtulmaya da yardımcı olur. Öncelikle tırnaklarınızı 10 dakika ılık suda bekletin. Ardından tırnaklarınızı tek tek 20-30 saniye limon kabuğu ile ovalayın. Tırnaklarınızı bol suyla durulayın. Bu işlemi lekeler gidene kadar günde 2 kez tekrarlayabilirsiniz.
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