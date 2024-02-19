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    4. Kuzeniyle aldıkları karar hayatlarını değiştirdi! Günde 350 kilo üretip zincir marketlere bile satıyorlar

    Kuzeniyle aldıkları karar hayatlarını değiştirdi! Günde 350 kilo üretip zincir marketlere bile satıyorlar

    19.02.2024 09:43 | Son Güncelleme:
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    Bingöl’de kuzeniyle birlikte kadın kooperatifi kuran Ayşe Eyüpkoca, devlet desteği alarak yufka üretim tesisi kurdu. Eyüpkoca 7 kadınla birlikte günde 350 kilo yufka üreterek Bingöl ve çevre illere satış yapıyor. İhtiyaç sahibi kadınların çalıştığını ve orada bir aile olduklarını söyleyen Eyüpkoca, yufkaların zincir marketlere ve yerel marketlere dağıtımını yaptıklarını anlattı.

    Bingöl’de uzun yıllar tekstil sektöründe çalışan 3 çocuk annesi Ayşe Eyüpkoca (52), kuzeniyle birlikte bir karar alarak AG Kadın Girişim Üretim Kooperatifini kurdu. Tekstil sektörüne bir yandan devam eden Eyüpkoca, devlet desteğinden faydalanarak yufka üretimi tesisi kurdu. Yufka üretiminde 7, tekstilde de 4 olmak üzere toplamda 10 kadını istihdam eden Ayşe Eyüpkoca, hedefinin önümüzdeki yıllarda 20 kadını istihdam etmek olduğunu belirtti.

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    Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    DEVLET DESTEĞİYLE KURDULAR, GÜNDE 350 KİLO YUFKA ÜRETİYORLAR

    Ayşe Eyüpkoca, yufka tesisinde günde 350 kilo üretim yaptıklarını dile getirdi.

    "BİRAZ DAHA BÜYÜMEK İSTEDİK, KOOPERATİFİMİZİ KURDUK"

    "BİRAZ DAHA BÜYÜMEK İSTEDİK, KOOPERATİFİMİZİ KURDUK"

    Ayşe Eyüpkoca, “3 yıl önce burayı kurduk kuzenimle. Tabii önce tekstilde çalışıyorduk, küçük bir atölyemiz vardı. Üretim yapıp pazarlıyorduk. Sonra biraz daha büyümek istedik, kooperatifimizi kurduk." şeklinde konuştu.

    Eyüpkoca, "Kooperatifi kurduktan sonra devlet desteği aldık, sonra bir kısım makinelerimizi aldık. Kalan makineleri de birikimimiz vardı onunla aldık ve 2 yılı aşkın bir süredir yufka üretimi yapıp çalışıyoruz. Bir taraftan tekstil atölyemiz de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    "İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLAR ÇALIŞIYOR"

    "İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLAR ÇALIŞIYOR"

    Eyüpkoca "Toplamda 10 kadın çalışıyoruz. Tabii ki ihtiyaç sahibi kadınlar çalışıyor. Onlar kazanınca, mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz, çünkü birkaç yıldır burada bir aile gibi olduk” dedi.

    Eyüpkoca, “Günlük 350 kilo yufka çıkarıyoruz, yufkayı Bingöl ve çevre illerdeki zincir marketler ile yerel marketlere dağıtımını yapıyoruz. 350 kilo yapıyoruz ama bazen talebe göre bunu arttırıyoruz. Çok yeniyiz bence fakat ben inanıyorum ki üretimimiz daha çok artacaktır” şeklinde konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    devlet desteği yufka alara
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