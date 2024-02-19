Kuzeniyle aldıkları karar hayatlarını değiştirdi! Günde 350 kilo üretip zincir marketlere bile satıyorlar

Eyüpkoca, “Günlük 350 kilo yufka çıkarıyoruz, yufkayı Bingöl ve çevre illerdeki zincir marketler ile yerel marketlere dağıtımını yapıyoruz. 350 kilo yapıyoruz ama bazen talebe göre bunu arttırıyoruz. Çok yeniyiz bence fakat ben inanıyorum ki üretimimiz daha çok artacaktır” şeklinde konuştu.