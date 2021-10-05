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KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nereden yapılır?

05.10.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim ayının gelmesiyle yüz binlerce öğrencinin gözleri GSB tarafından yapılacak olan KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin açıklamalara çevrildi. KYK tarafından verilen burslar geri ödemesiz, krediler ise geri ödemeli oluyor. Bir öğrenci aynı anda hem burs hem kredi alamıyor. İşte merak edilenler...

2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. Yüz binlerce öğrenciye Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ve kredi imkanı sağlanıyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler KYK burs imkanından yararlanamaz. İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK Destek hesabı konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
KYK burs başvuruları her sene tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlamasından sonra başlıyor.
KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra, ekim ayının sonlarına doğru başlayacağı öngörülüyor.

2021 KYK BURSU NE KADAR?

2021 KYK BURSU NE KADAR?
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL burs verilecek.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?
* Ön lisans öğrencileri, * Lisans öğrencileri, * İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. * Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) * ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, * Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
KYK
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