KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nereden yapılır?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. Yüz binlerce öğrenciye Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ve kredi imkanı sağlanıyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler KYK burs imkanından yararlanamaz. İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK Destek hesabı konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

KYK burs başvuruları her sene tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlamasından sonra başlıyor.

KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra, ekim ayının sonlarına doğru başlayacağı öngörülüyor.

2021 KYK BURSU NE KADAR? 2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL burs verilecek.