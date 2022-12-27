Lezzet değil zehir saçıyorlar! Sevilerek yeniliyor ama kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırıyor

Yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon yaşam kalitesinin düşmesine neden olarak birçok hastalığın oluşmasında önemli rol oynayan riskli sağlık sorunları arasında bulunmaktadır. Yüksek tansiyon hastaların %45'i hasta olduğunun farkında değildir. Günlük hayatta tüketilen birçok gıda yüksek tansiyona neden olabilmektedir. Yüksek tansiyonun etkilerinden korunmak için aşağıdaki gıdalardan uzak durmak ve belirtilere dikkat etmek önem taşımaktadır. Sodyum oranı yüksek yiyeceklerden uzak durmak yüksek tansiyon karşı alınacak en önemli tedbir olabilir. TEDAVİ EDİLMEYEN YÜKSEK TANSİYON RİSKLERİ Kalp krizi veya felç

Anevrizma

Kalp yetmezliği

Böbrekler ve gözlerdeki kan damarlarının zayıflaması

Metabolik sendrom

Hafıza problemleri

Demans

YÜKSEK TANSİYONA NEDEN OLABİLEN YİYECEKLER

LAVAŞ VE TORTİLLA Lavaş ve tortilla alırken etiketlerini dikkatlice okuyun ve tuz içeriğini tam olarak değerlendirdiğinizden emin olun. Aynı durum ekmek için de geçerli. Ekmek, lavaş ve tortilla yüksek sodyum içerebilir. Örneğin Tortilla, tek porsiyon başına 320 mg sodyum içerir.

KIZARMIŞ TAVUK Mitchell, "Döner tavuk, proteininizi fazla telaşa kapılmadan almanız için uygun fiyatlı bir yol gibi görünüyor; ancak, kullanışlı ve uygun fiyatlı olması, kişinin sağlığına zararlı olmadığı anlamına gelmez. Ölçülü tüketildiğinde sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ne yazık ki, et lokantası tavuklarında bulunan gerçek sodyum içeriği kaotik olabilir ve ürünün kendisinde veya ambalajında etiket olmaması nedeniyle tahmin edilmesi zor olabilir."

MAVİ PEYNİR GİBİ PEYNİR TÜRLERİ Routhenstein, "Sodyum miktarı, seçtiğiniz peynire göre farklılık gösterecektir, ancak mavi peynir gibi bazı çok tuzlu peynirlerin 1 onsu için 395 mg sodyum vardır! Sadece etiketteki sodyum miktarını kontrol etmeyip aynı zamanda değerlendirdiğinizden emin olun.

HAZIR PUDİNG Routhenstein, "1/2 fincan hazır puding karışımı 430 mg sodyum içerir, bu sizi şaşırtabilir çünkü tatlılıkla maskelenir! Hazır pudingten sodyumu azaltmanın bazı yolları, katkısız kuru puding karışımı kullanmaktır. Tuz ilave edin ve kendi doğal aromalarınızı ekleyin.Hazır pudingin rahatlığından hoşlanıyorsanız, sodyum içeriğini azaltmak için suyla seyreltebilir ve dengelemek için kavun gibi yüksek potasyumlu meyvelerle eşleştirebilirsiniz.