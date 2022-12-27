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  4. Lezzet değil zehir saçıyorlar! Sevilerek yeniliyor ama kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırıyor

Lezzet değil zehir saçıyorlar! Sevilerek yeniliyor ama kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırıyor

27.12.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek tansiyon oldukça riskli durumlara sebep olabiliyor. Toplumda birçok kişi yüksek tansiyon hastası olduğunun farkında değil. Tedavi edilmeyen yüksek tansiyon kalpte damar tıkanıklığına, kalp kasında kalınlaşmaya ve kalp krizine; beyinde ise damar tıkanıklığı ve beyin kanamasına yol açabiliyor. Tansiyonu yükselten çok tehlikeli yiyecekler bulunuyor. İşte yenmemesi gereken tansiyon yükselten yiyecekler...

Yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon yaşam kalitesinin düşmesine neden olarak birçok hastalığın oluşmasında önemli rol oynayan riskli sağlık sorunları arasında bulunmaktadır. Yüksek tansiyon hastaların %45'i hasta olduğunun farkında değildir. Günlük hayatta tüketilen birçok gıda yüksek tansiyona neden olabilmektedir. Yüksek tansiyonun etkilerinden korunmak için aşağıdaki gıdalardan uzak durmak ve belirtilere dikkat etmek önem taşımaktadır. Sodyum oranı yüksek yiyeceklerden uzak durmak yüksek tansiyon karşı alınacak en önemli tedbir olabilir.

TEDAVİ EDİLMEYEN YÜKSEK TANSİYON RİSKLERİ

  • Kalp krizi veya felç
  • Anevrizma
  • Kalp yetmezliği
  • Böbrekler ve gözlerdeki kan damarlarının zayıflaması
  • Metabolik sendrom
  • Hafıza problemleri
  • Demans

YÜKSEK TANSİYONA NEDEN OLABİLEN YİYECEKLER

LAVAŞ VE TORTİLLA

LAVAŞ VE TORTİLLA
Lavaş ve tortilla alırken etiketlerini dikkatlice okuyun ve tuz içeriğini tam olarak değerlendirdiğinizden emin olun. Aynı durum ekmek için de geçerli. Ekmek, lavaş ve tortilla yüksek sodyum içerebilir. Örneğin Tortilla, tek porsiyon başına 320 mg sodyum içerir.

KIZARMIŞ TAVUK

KIZARMIŞ TAVUK
Mitchell, "Döner tavuk, proteininizi fazla telaşa kapılmadan almanız için uygun fiyatlı bir yol gibi görünüyor; ancak, kullanışlı ve uygun fiyatlı olması, kişinin sağlığına zararlı olmadığı anlamına gelmez. Ölçülü tüketildiğinde sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ne yazık ki, et lokantası tavuklarında bulunan gerçek sodyum içeriği kaotik olabilir ve ürünün kendisinde veya ambalajında etiket olmaması nedeniyle tahmin edilmesi zor olabilir."

MAVİ PEYNİR GİBİ PEYNİR TÜRLERİ

MAVİ PEYNİR GİBİ PEYNİR TÜRLERİ
Routhenstein, "Sodyum miktarı, seçtiğiniz peynire göre farklılık gösterecektir, ancak mavi peynir gibi bazı çok tuzlu peynirlerin 1 onsu için 395 mg sodyum vardır! Sadece etiketteki sodyum miktarını kontrol etmeyip aynı zamanda değerlendirdiğinizden emin olun.

HAZIR PUDİNG

HAZIR PUDİNG
Routhenstein, "1/2 fincan hazır puding karışımı 430 mg sodyum içerir, bu sizi şaşırtabilir çünkü tatlılıkla maskelenir! Hazır pudingten sodyumu azaltmanın bazı yolları, katkısız kuru puding karışımı kullanmaktır. Tuz ilave edin ve kendi doğal aromalarınızı ekleyin.Hazır pudingin rahatlığından hoşlanıyorsanız, sodyum içeriğini azaltmak için suyla seyreltebilir ve dengelemek için kavun gibi yüksek potasyumlu meyvelerle eşleştirebilirsiniz.

KURU FASULYE

KURU FASULYE
Routhenstein, "Kuru fasulye 1/2 fincan için 520 mg sodyum içerir! Fasulye, potasyum, magnezyum ve çözünür lif içeriği nedeniyle kan basıncını düşürmede faydalı olsa da, kuru fasulyede bulunan ilave tuza dikkat etmek istiyoruz. Dr. Mitchell, "Kuru fasulye, acı biber ve burrito gibi çeşitli geleneksel rahat yiyeceklerde bulunur, ancak sağlık üzerindeki etkileri unutulmamalıdır. Kuru fasulye genellikle şeker ve sodyum içeriği yüksektir ve önemli bir kalori kaynağı olabilir. Çok fazla yemek önemli ölçüde kilo almanıza neden olabilir ve bunları düzenli olarak tüketmek diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir. Bu nedenle, bu lezzetli ikramı her tükettiğinizde tüketilen miktarların farkında olmak önemlidir. Dengeli ve çeşitli beslenmenin bir parçası olan kuru fasulye, birçok yemeğe keyifli bir katkı sağlayabilir."
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domates karbonat kuru fasulye peynir hipertansiyon yüksek tansiyon tavuk çorba kızarmış tavuk lavaş puding tortilla

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