HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Her gün yiyenler hastalık yüzü görmüyor

Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Her gün yiyenler hastalık yüzü görmüyor

27.04.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

C vitamini hastalıklara karşı dirençli olmamız için büyük önem taşıyor. En yüksek C vitamini içeren gıdaların limon, portakal gibi meyveler olduğu düşünülse de bu meyveler dışında kalan sık sık tüketmediğimiz bir gıdanın da yüksek C vitaminine sahip olduğu öğrenildi. Çayı da içilen bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.

C vitamini, en güçlü antioksidanlar içerisinde yer alarak vücudu belirli kanser türlerinden ve kalp hastalıklarından korur. Yaraları daha hızlı iyileştirir, vücudun daha dirençli ve kuvvetli olmasını sağlar. Bu nedenle yüksek C vitamini içeren gıdaları tüketmek önemlidir. Kuşburnu da en yüksek C vitaminine sahip meyveler arasında yer almaktadır. Kuşburnu, kolesterolden kansere kadar birçok hastalık için şifa sağlamaktadır.

KUŞBURNU FAYDALARI

SOLUNUM HASTALIKLARINA ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

SOLUNUM HASTALIKLARINA ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR
Kuşburnunun içinde bolca C vitamini bulunduğundan, bu vitamin grip, nezle, bitmek bilmeyen öksürük, burun tıkanıklığı, hatta astım, bronşit, nefes darlığı gibi birçok solunum yolu hastalığı ya da kış rahatsızlığında oldukça etkili.

YÜKSEK KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

YÜKSEK KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR
Kuşburnu, içerdiği yararlı maddeler sayesinde kötü kolesterolün de karşısında durabiliyor. Kolesterol seviyesinin dengelenmesinde önemli roller oynayan kuşburnunu böyle bir amaçla kullanacaksanız mutlaka öncesinde doktorunuza danışmanızda fayda var, bizden söylemesi.

ÖDEM SÖKTÜRÜYOR

ÖDEM SÖKTÜRÜYOR
Kuşburnu, güçlü antioksidan özellikler gösteren bir besin olduğundan ödem söktürücü, şişlik giderici bir etki oluşturmayı da başarıyor. Böyle bir sorunu olanlara günde 1 su bardağı kuşburnu çayı öneriliyor.

KANSERE KARŞI KORUYOR

KANSERE KARŞI KORUYOR
Kuşburnunun bu antioksidan özellikleri sadece grip, nezle gibi nispeten daha kolay anlatılabilir olarak bildiğimiz hastalıklarda değil, kanser gibi çok daha ciddi rahatsızlıklarda da etkili olabiliyor. Kanserli hücrelerin oluşumunu engellediği gibi var olan zararlı hücrelerin yayılıp çoğalmasının da elinden geldiğince önüne geçiyor.

İLTİHAPLI BÖLGELERİ DAHA HIZLI İYİLEŞTİRİYOR

İLTİHAPLI BÖLGELERİ DAHA HIZLI İYİLEŞTİRİYOR
Antioksidan etkisi sayesinde vücuttan serbest radikalleri uzaklaştıran kuşburnu, aynı zamanda iltihaplı bölgelerin daha hızlı iyileşmesine de yardım ediyor. Eklem iltihaplanmalarında dahi olumlu etkilerde bulunduğu söyleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
c vitamini kuşburnu limon kolesterol kanser Antioksidan kalp hastalıkları koruma şifa yara

En Çok Okunan Haberler

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

İlginizi Çekebilir

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.