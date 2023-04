Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Her gün yiyenler hastalık yüzü görmüyor

C vitamini, en güçlü antioksidanlar içerisinde yer alarak vücudu belirli kanser türlerinden ve kalp hastalıklarından korur. Yaraları daha hızlı iyileştirir, vücudun daha dirençli ve kuvvetli olmasını sağlar. Bu nedenle yüksek C vitamini içeren gıdaları tüketmek önemlidir. Kuşburnu da en yüksek C vitaminine sahip meyveler arasında yer almaktadır. Kuşburnu, kolesterolden kansere kadar birçok hastalık için şifa sağlamaktadır.