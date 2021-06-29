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Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Maçlar seyirciye açıldı mı?

29.06.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını döneminde insan sağlığı açısından yüksek risk oluşturduğu için maçların seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasıyla maçların seyircilere açılıp açılmayacağına dair ilişkin önemli ifadelerde bulundu. Bu açıklamaların ardından "Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?" , "Maçlar seyirciye açıldı mı?" soruları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Maçların seyircilere açılıp açılmayacağı uzun zamandır taraftarın merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Pandemide yaratacağı yoğunluk ve virüsün bulaşma riski açısından maçlar seyircisiz izleniyordu. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından "Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?" , "Maçlar seyirciye açıldı mı?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Maçlar artık seyircili mi oynanacak?

Bakan Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre seyircisiz maç kararının artık uygulanmayacağı öğrenildi.
Bundan sonra maçlar seyirciye açık olacak. Maske, mesafe, hijyen tedbirlerine dikkat edilecek.
Haziran ve mayıs ayında uygulanan sıkı tedbirler ile vaka sayıları düşmüş ve temmuz ayında kısıtlamaları kaldıracak türden kararlar alınmıştı.
Söz konusu kararların alındığı Kabine Toplantısı'nda sokağa çıkma yasaklarının temmuz ayında tamamen kaldırıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aktarıldı.
Haziran ayında uygulanan pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı temmuz ayında uygulanmayacak. Temmuz ayında sokağa çıkmak serbest olacak.
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normalleşme

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