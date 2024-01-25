Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Ankara yerel seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! Aradaki fark dikkat çekti

Türkiye yerel seçimlere doğru ilerliyor. Tüm Türkiye'de yerel seçimden nasıl bir sonuç çıkacağı merak edilirken özellikle herkesin en çok merak ettiği ve araştırdığı iki il İstanbul ve Ankara. Bu nedenle anket sonuçları da merakla takip ediliyor. Son olarak Area Araştırma, Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı. Peki, Ankara'da büyükşehirde mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş mı, yoksa AK Parti'nin adayı Turgut Altınok mu önde?

