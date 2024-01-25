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  4. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Ankara yerel seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! Aradaki fark dikkat çekti

Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Ankara yerel seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! Aradaki fark dikkat çekti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.01.2024 10:22 | Son Güncelleme:
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Adım adım yerel seçimlere yaklaşılırken partiler çalışmalarını hızlandırıyor. Siyasi partiler seçim çalışmalarına sürdürürken vatandaşlar da anket sonuçlarını merak ediyor. Seçim sonucunun ne olacağı en çok merak edilen illerden biri de Ankara. Area Araştırma'nın yaptığı ankette; partilerin oy oranları ve hangi seçim bölgesinde hangi adayın isminin önde olduğu araştırıldı. Peki, mevcut ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı, yoksa AK Parti'nin adayı Turgut Altınok mu önde? İşte sonuçlar...

Türkiye yerel seçimlere doğru ilerliyor. Tüm Türkiye'de yerel seçimden nasıl bir sonuç çıkacağı merak edilirken özellikle herkesin en çok merak ettiği ve araştırdığı iki il İstanbul ve Ankara. Bu nedenle anket sonuçları da merakla takip ediliyor. Son olarak Area Araştırma, Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı. Peki, Ankara'da büyükşehirde mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş mı, yoksa AK Parti'nin adayı Turgut Altınok mu önde?

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ANKARA ANKETİ! MANSUR YAVAŞ MI? TURGUT ALTINOK MU?

Area Araştırma’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin 22-23 Ocak 2024 tarihlerinde 2 bin 6 kişi ile CATI yöntemi uygulayarak gerçekleştirdiği anketinde “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Toplam seçmen üzerinden katılımcıların yüzde 27,2’si AK Parti derken, yüzde 26,6’sı ise CHP dedi. Kararsızların oranı ise yüzde 21,7 ile dikkat çekti.

Ankette CHP’nin yeniden aday gösterilen mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti'nin adayı Turgut Altınok da karşılaştırıldı. Ankette "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?" sorusu ve "Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini sizce hangi parti kazanır?" sorusu da yöneltildi. Adaylara yönelik oy verme davranışları da araştırıldı.

Peki Ankara’nın hangi seçim bölgelerinde hangi isim önde çıktı?

AREA ARAŞTIRMA'NIN ANKETİNİN SONUÇLARI

AREA ARAŞTIRMA'NIN ANKETİNİN SONUÇLARI
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