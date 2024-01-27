Mardin'de evin tavanı çöktü! Aile şans eseri kurtuldu

Evden çıktıkları esnada tavanın çöktüğünü ifade eden Sonbur, "1-2 dakika ile kurtulduk. Çok şükür çocuklarımıza bir şey olmadı. Biraz maddi sıkıntı yaşadık. Bütün eşyalar mahvoldu. Evde 3 kişiydik. Allah’a şükürler olsun yine tekrarlıyorum can kaybımız yok. Ama maddi olarak zararımız büyük." ifadelerini kullandı.