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  4. Marmara’da deniz suyu renk değiştirdi, mavi renkli parlamalar ortaya çıktı! İşte o anlar…

Marmara’da deniz suyu renk değiştirdi, mavi renkli parlamalar ortaya çıktı! İşte o anlar…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
29.02.2024 08:47
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Marmara Denizi’nde deniz suyundaki renk değişikliği şaşkına çevirdi. Bursa kıyılarında planktonların çoğalmasıyla deniz suyu yer yer renk değiştirdi. Ortaya çıkan mavi renkli parlamalar ise böyle görüntülendi.

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

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Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

PLANKTON NEDİR?

PLANKTON NEDİR?

Planktonlar tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Genellikle fitoplanktonlar ve zooplanktonlar olarak bilinen iki alt sınıfı vardır.

Fitoplanktonlar güneş ışığını, karbondioksidi ve suyu kullanarak fotosentez yapar. Zooplanktonlar ise fitoplanktonlarla beslenir. Hem fitoplanktonlar hem de zooplanktonlar azot gibi bazı mineralleri büyüyüp çoğalmak için kullanır.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Plankton alg deniz suyu
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