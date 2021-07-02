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Maskeler ne zaman kalkacak? Maske yasağı bitiyor mu 2021?

02.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından temmuz ayı için alınan kararlar açıklanmıştı. Sokağa çıkma ve seyahat yasakları tümüyle kaldırılırken gözler, maske yasaklarının kaldırılacağı tarihe çevrildi. Son dönemde aşılamanın da hız kazanması ile yakın zamanda maske zorunluluğu devam kalkacak mı merak ediliyor. Peki Maske yasağı bitiyor mu 2021? Maskeler ne zaman kalkacak?

Bir buçuk yılı aşkın süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgınında aşılamanın hız kazanması ile tedbirler en aza indirilmeye devam ediliyor. 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma ve seyahat yasakları tamamen kaldırılırken, maskelerin kaldırılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki Maskeler ne zaman kalkacak? Maske yasağı bitiyor mu 2021?

Maske yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınına tedbir amaçlı kullanılan maskelerin zorunluluğunun ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAKLARI KALKTI

SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAKLARI KALKTI
Son olarak düzenlenen Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşme sürecinde yeni adımlar atıldı. Bunların başında ise sokağa çıkma ve seyahat yasaklarının kaldırılması yer aldı.

AŞILAMA YAŞI 18'E İNDİRİLDİ

AŞILAMA YAŞI 18'E İNDİRİLDİ
Öte yandan çoğu ülkede aşılama başlarken maske yasakları açık havada sona erdi. Ülkemizde hız kazanan aşılama sürecinde aşı yaşı 18' indirilmişken maske yasaklarının kalkacağı tarih araştırılıyor.

MASKE YASAKLARI KALKACAK MI?

MASKE YASAKLARI KALKACAK MI?
Maske yasaklarının kalkıp, kalmayacağı konusuna açıklığı ise Sağlık Bakanı Fahrettin koca getirdi.

BAKAN KOCA'DAN 'MASKE' AÇIKLAMASI

BAKAN KOCA'DAN 'MASKE' AÇIKLAMASI
Bakan Koca, aşılama süreci hız kazansa da maskelerin yeni dönemde de kullanılmaya devam edeceğini vurgulayarak, toplumun yüzde 70'i aşılanmadan maskeleri çıkarmanın mümkün olmadığını ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Sağlık Bakanlığı
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