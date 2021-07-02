Bir buçuk yılı aşkın süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgınında aşılamanın hız kazanması ile tedbirler en aza indirilmeye devam ediliyor. 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma ve seyahat yasakları tamamen kaldırılırken, maskelerin kaldırılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki Maskeler ne zaman kalkacak? Maske yasağı bitiyor mu 2021?