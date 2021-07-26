MEB lise tercih sonuçları 2021 açıklandı mı? LGS 2021 tercih sonuçları...

Öğrenci ve veliler tarafından MEB LGS tercih sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve tercih sonuçları belli oldu. Öğrenci bilgileri girilerek ilgili sistem üzerinden tercih sonuçlarına ulaşılabilmekte. Peki MEB lise tercih sonuçları 2021 nasıl öğrenilir?