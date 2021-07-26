MEB lise tercih sonuçları 2021 açıklandı mı? LGS 2021 tercih sonuçları...

Öğrenci ve veliler tarafından MEB LGS tercih sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve tercih sonuçları belli oldu. Öğrenci bilgileri girilerek ilgili sistem üzerinden tercih sonuçlarına ulaşılabilmekte. Peki MEB lise tercih sonuçları 2021 nasıl öğrenilir?
MEB lise tercih sonuçları açıklandı mı?
Daha 26 Temmuz tarihinde açıklanacağı duyurulan LGS tercih sonuçları öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyordu.
İlgiyle takip edilen LGS lise tercih sonuçları açıklandı. "Lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir? " sorusu araştırılmaya başlandı.
2021 LGS tercih sonuçlarına "http://www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişilebilmekte. LGS lise sonuçlarına bu linkten ulaşabilirsiniz: "http://sonuc.meb.gov.tr/"
LGS nakil tarihleri ne zaman?
Lise tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci ile ilgili detaylar gündemde bulunuyor. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması tarihi 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
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