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MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK 2022? Memur zammı ne kadar olacak? Temmuz'da zam yapılacak mı?

19.05.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memura ne kadar zam yapılacak? sorusunun yanıtı, binlerce memur ve emekli vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şimdi gözler 2022 yılının haziran ayı enflasyon oranı için yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Memura ne kadar zam yapılacak? Memur zammı ne kadar olacak? Temmuz'da zam yapılacak mı? İşte detaylar...

Memur zammı tarihi ile ilgili internette araştırma yapılmaya devam ediliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Peki Memur zammı ne kadar olacak? Temmuz'da zam yapılacak mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı konusunda yöneltilen soruları yanıtladı. Çalışanların sorunlarını, hiçbirinden kaçmadan çözmek için çalıştıklarını belirten Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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"3600 ek gösterge meselesi sadece çalışanların değil, aynı zamanda emekli kamu çalışanlarının emekliliğini ilgilendiren bir sorundur. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz"
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
Memur Vedat Bilgin
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