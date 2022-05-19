MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK 2022? Memur zammı ne kadar olacak? Temmuz'da zam yapılacak mı?

Memur zammı tarihi ile ilgili internette araştırma yapılmaya devam ediliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Peki Memur zammı ne kadar olacak? Temmuz'da zam yapılacak mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı konusunda yöneltilen soruları yanıtladı. Çalışanların sorunlarını, hiçbirinden kaçmadan çözmek için çalıştıklarını belirten Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

, "3600 ek gösterge meselesi sadece çalışanların değil, aynı zamanda emekli kamu çalışanlarının emekliliğini ilgilendiren bir sorundur. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz"

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek.