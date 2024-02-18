Meslektaşları onlara ‘Süper ikili’ diye sesleniyor! Gece gündüz demeden olaylara koşuyorlar: "Gurur duyuyoruz"

Kendilerine ‘Süper ikili’ denilmesinden mutlu olan 5 yıllık polis memuru Erer, “Yüksek seviyede disiplin, sabır ve dikkat gerektiriyor. Bir kadın bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Çünkü kadınlar dikkatli ve titizdir” diye konuştu.