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Meslektaşları onlara ‘Süper ikili’ diye sesleniyor! Gece gündüz demeden olaylara koşuyorlar: "Gurur duyuyoruz"

18.02.2024 10:25 | Son Güncelleme:
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Amasya Suluova'da yaşanan adli vakalarda olay yeri inceleme görevini kadın polisler Hatice Erer ve Güllü Şahin üstleniyor. Olay yerindeki delilleri en ince detayına kadar titizlikle inceleyen 2 kadın polise meslektaşları ‘Süper ikili’ diye sesleniyor. Gece, gündüz olaylara koşan 'delil avcısı' ikili, Türk Polis Teşkilatı’nda görev yapmaktan gurur duyduklarını vurguluyor.

Meslektaşlarının ‘Süper ikili’ diye seslendikleri Hatice Erer ve Güllü Şahin, genelde erkek personellerin üstlendiği olay yeri inceleme görevini olay mahallindeki delilleri en ince detayına kadar titizlikle inceleyerek başarıyla yerine getiriyor. Polis minibüsüyle gece, gündüz olaylara koşan delil avcısı ikiliyi gören şaşırıyor.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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“POLİSLİĞİN TEMELİNDE FEDAKARLIK VAR”

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nın düzenlediği sınavı kazanıp sıkı uzmanlık eğitimi sonrası Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği’nde görev yapmaya başladıklarını belirten Hatice Erer, “Bilimsel yöntem ve usullerle incelemelerimizi yapıyoruz. Delillerin toplanması, paketlenmesi ve taşınması aşamasını da titizlikle yerine getiriyoruz. Görevimizi severek yaptığımız için zorlanmıyoruz. Polisliğin temelinde fedakarlık var” dedi.

Kendilerine ‘Süper ikili’ denilmesinden mutlu olan 5 yıllık polis memuru Erer, “Yüksek seviyede disiplin, sabır ve dikkat gerektiriyor. Bir kadın bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Çünkü kadınlar dikkatli ve titizdir” diye konuştu.

“TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NDA GÖREV YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

“TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NDA GÖREV YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Arkadaşıyla iş birliği yaptıklarına değinen 7 yıllık polis memuru Güllü Şahin ise, Türk Polis Teşkilatı’nda görev yapmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Suluova İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul da, personelinin disiplinli çalışmasından memnun olduğunu söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Amasya olay yeri inceleme
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