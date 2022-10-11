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Metabolizmayı hızlandırır, çok hızlı kilo vermenizi sağlar

11.10.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek kolay değil. Vücut tipiniz, yaşam tarzınız, metabolizma hızınız ve en önemlisi, fiziksel aktivite seviyeniz ve diyetinizin kalitesi, ne kadar kilo verebileceğinizde rol oynar. “Süper gıdalar” terimi sıklıkla, önemli sağlık avantajlarına sahip olduğu gösterilen, besin değeri yüksek gıdaları tanımlamak için kullanılır. Birçok süper gıda, kilo vermeye yardımcı olabilecek ve genel olarak sağlığı iyileştirebilecek antioksidanlar, mikro besinler ve fitokimyasallar içerir.

Kilo vermek ne kadar zor olursa olsun, bu süreçte sizi destekleyecek bazı besinler var. İşte bilimsel olarak kilo vermenizi hızlandıracak besinler...

KİLO VERMEK İÇİN EN ETKİLİ 5 SÜPER GIDA

ELMA

ELMA
Dünyada en çok tüketilen ve besin değeri en yüksek meyvelerden biri olan elma, besin zincirinin en üstünde yer almaktadır. Birkaç kilo vermenize de yardımcı olabilir. Antioksidanlarda yüksek olmasının yanı sıra elma, genel sağlığı korumak için gerekli olan C vitamini ve potasyum gibi mikro besinler açısından da yüksektir. Yüksek elma konsantrasyonlarında bulunan bir diyet lifi türü olan pektinin, yemek isteğini azaltarak kilo vermeye yardımcı olduğu testlerde kanıtlanmıştır. Elmaları besleyici, yüksek lifli bir atıştırmalık olarak bütün, çiğ halde tüketmek mümkündür.

KETEN TOHUMU

KETEN TOHUMU
Genellikle keten tohumu olarak adlandırılan keten tohumu, çeşitli kullanımları olan besleyici ve lif açısından zengin bir üründür. Keten tohumları için yetiştirilir, yağın içine ekstrakte edilir, keten haline döndürülür veya keten tohumu küspesi olarak işlenir. Kalorileri düşük ve lifleri yüksektir, bu da daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Ek olarak, vücudunuza obeziteyi önlemeye yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri sağlayarak inanılmaz derecede sağlıklıdırlar. Lignin, keten tohumları da dahil olmak üzere birçok bitkinin hücre duvarlarında bulunan karmaşık bir polimerdir. Son araştırmalar, ligninin kan basıncını düşürmenize ve kilo vermenize yardımcı olabileceğini gösteriyor. Keten tohumlarının iştah bastırmada da yardımcı olduğu bilinmektedir.

LAHANA

LAHANA
Yeşil yapraklı bir sebze olan lahana, sağlığa faydalarıyla bilinir. Lahana, kilo verme aracı olarak kullanıldığında çok sayıda sağlık avantajı sağlar. Lahana, kalorisi düşüktür ve lif oranı yüksektir, sindirim sisteminden yavaşça geçen ve tok hissetmenize yardımcı olan ve kilo vermeye yardımcı olabilecek bir kimyasaldır. Kale, kısmen yüksek su içeriği ve düşük kalori sayısı nedeniyle düşük kalori yoğunluğuna sahiptir. Birkaç çalışmanın gösterdiği gibi, günlük olarak lahana gibi çeşitli düşük enerji yoğunluklu öğünler tüketerek kilo verme geliştirilebilir.

YUMURTA

YUMURTA
Yumurtalar çok yönlü, lezzetli ve hazırlaması basit olmasının yanı sıra ekonomiktir. Neden en iyi kilo verme süper gıdalarından biri olarak kabul edildiğini anlamak kolaydır. Yumurta gibi protein açısından zengin besinler, kilo vermede faydalı olan tokluk hissini artırarak kilo vermenize yardımcı olabilir. Yumurta sizi daha uzun süre tok tuttuğundan, kahvaltıda yumurta yemek, öğünler arasında atıştırmak için daha az zaman harcamanıza yardımcı olur.

YEŞİL MERCİMEK

YEŞİL MERCİMEK
Mercimek tüketmek, sağlıklı bir kiloyu korumaya veya kilo vermeye yardımcı olabilir. Enerji yoğun (veya yüksek kalorili) yemekler için mercimek gibi baklagilleri değiştirerek, bireyler obeziteyi önlemeye veya yönetmeye ve kilo vermeye yardımcı olabilir. Mercimek mükemmel bir bitki proteini kaynağıdır ve lif, protein ve dirençli nişasta bakımından yüksektir, bunların tümü metabolik süreci hızlandırmaya ve daha hızlı yağ yakmanıza yardımcı olur. Sonuç olarak, düşük kalorili, yüksek lifli ve antioksidan bakımından zengin öğünler yemek, mevcut kilonuzu korumanıza veya kaybetmenize yardımcı olacaktır.
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