Meteoroloji'den 9 il için uyarı! İstanbul, Bursa... '24 saatte 17 derecelik sıcaklık farkı' Kuvvetli yağış ve kar! Son dakika 20 - 24 Ocak hava durumu

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.