Meteoroloji'den 9 il için uyarı! İstanbul, Bursa... '24 saatte 17 derecelik sıcaklık farkı' Kuvvetli yağış ve kar! Son dakika 20 - 24 Ocak hava durumu

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Cumartesi; yağışlı ve soğuk hava, sabah Marmara, akşam Kuzey Ege, İç Anadolu, Güney Doğu, Batı ve Orta Karadeniz, Akdeniz’i de kapsayacak. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak. Trakya, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sıcaklık 8-9 derece düşecek. Marmara’da poyraz etkili olacak." dedi.

Şen bir sonraki paylaşımında ise "Bugün İstanbul yağmurlu, yağışlar öğle ve akşam yer yer kuvvetli olacak. Sıcaklık öğleden önce 10 C, sonra 7 C. Yağmur Pazar günü azalacak, sıcaklık 7 C. İzmir öğleden sonra kuvvetli yağmurlu 18 C. Ankara akşam yağmurlu 12 C. Antalya akşam yağmurlu 19 C. Trabzon parçalı bulutlu 17 C." ifadelerini kullandı.