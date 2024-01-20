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  4. Meteoroloji'den 9 il için uyarı! İstanbul, Bursa... '24 saatte 17 derecelik sıcaklık farkı' Kuvvetli yağış ve kar! Son dakika 20 - 24 Ocak hava durumu

Meteoroloji'den 9 il için uyarı! İstanbul, Bursa... '24 saatte 17 derecelik sıcaklık farkı' Kuvvetli yağış ve kar! Son dakika 20 - 24 Ocak hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.01.2024 11:00 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaşırken kuvvetli yağış uyarısı da yaptı. Yurdun belirli bölgelerinde ise kar yağışı var. Öte yandan sıcaklıklardaki ani düşüş de dikkat çekici seviyede. İşte il il hava durumu tahminleri ve son dakika hava durumu raporu...

Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı var mı? Yağmur yağacak mı? Çok sayıda vatandaş bu sorularının yanıtını merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu geldi. İstanbul ve Bursa'nın da içinde bulunduğu çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Sıcaklıklarda ise belirgin düşüş var. İşte son hava durumu tahminleri ve yapılan uyarılar...

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İŞTE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Cumartesi; yağışlı ve soğuk hava, sabah Marmara, akşam Kuzey Ege, İç Anadolu, Güney Doğu, Batı ve Orta Karadeniz, Akdeniz’i de kapsayacak. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak. Trakya, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sıcaklık 8-9 derece düşecek. Marmara’da poyraz etkili olacak." dedi.

Şen bir sonraki paylaşımında ise "Bugün İstanbul yağmurlu, yağışlar öğle ve akşam yer yer kuvvetli olacak. Sıcaklık öğleden önce 10 C, sonra 7 C. Yağmur Pazar günü azalacak, sıcaklık 7 C. İzmir öğleden sonra kuvvetli yağmurlu 18 C. Ankara akşam yağmurlu 12 C. Antalya akşam yağmurlu 19 C. Trabzon parçalı bulutlu 17 C." ifadelerini kullandı.

"24 SAATTE 17 DERECELİK SICAKLIK FARKI BEKLENİYOR"

"24 SAATTE 17 DERECELİK SICAKLIK FARKI BEKLENİYOR"

Hava Forum'dan yapılan uyarıda, "Hasta olmayın. Kıyafet tercihlerinizi iyi yapın. İstanbul'da bugün 20 dereceye kadar çıkan sıcaklık yarın (cumartesi) akşam 3 derecelere kadar inecek. 24 saatte 17 derecelik sıcaklık farkı bekleniyor..." ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan Meteoroloji 9 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.

İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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