Milli Eğitim Bakanı tam söyleyecekken durdu: AK Partili o isme 'büyükşehir belediye başkanımız' diye seslenecekti

Yerel seçimlerde AK Parti İstanbul'dan kimi aday gösterecek? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki günlerde belli olacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstabul'da temayül yoklaması yapılmış, partililer Erdoğan'a kapalı zarflar içinde düşüncelerini sunmuştu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler'de Erhan Boysan İlkokulu, Süleyman Çetinsaya Ortaokulu ve Esenler Kantur Spor Salonu açılışına katıldı.
Tören sonrasında katılımcılara teşekkür eden Tekin, "Çok değerli valimiz, il başkanımız, (Tevfik Göksu'yu kastederek) 'büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha' Esenler Belediye Başkanımız..." ifadelerini kullandı.
Tekin'in bu sözlerine törene katılanlar alkışlarıyla karşılık verdi.
AK Parti İstanbul için merak edilen adayını önümüzdeki günlerde açıklayacak.
Şu ana kadar kulislerde öne çıkan isimler arasında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yer alıyor.