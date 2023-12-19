Milli Eğitim Bakanı tam söyleyecekken durdu: AK Partili o isme 'büyükşehir belediye başkanımız' diye seslenecekti

Tören sonrasında katılımcılara teşekkür eden Tekin, "Çok değerli valimiz, il başkanımız, (Tevfik Göksu'yu kastederek) 'büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha' Esenler Belediye Başkanımız..." ifadelerini kullandı.