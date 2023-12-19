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  4. Milli Eğitim Bakanı tam söyleyecekken durdu: AK Partili o isme 'büyükşehir belediye başkanımız' diye seslenecekti

Milli Eğitim Bakanı tam söyleyecekken durdu: AK Partili o isme 'büyükşehir belediye başkanımız' diye seslenecekti

19.12.2023 17:51 | Son Güncelleme:
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Yerel seçime adım adım giderken partilerin açıklayacağı büyükşehir belediye başkan adayları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En çok tartışılan konu ise İstanbul'da hangi adayların yarışacağı. CHP, Ekrem İmamoğlu'nu resmen ilan etti ancak AK Parti henüz adayını duyurmadı. Bugün bir törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözleri ise kulisleri hareketlendirdi.

Yerel seçimlerde AK Parti İstanbul'dan kimi aday gösterecek? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki günlerde belli olacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstabul'da temayül yoklaması yapılmış, partililer Erdoğan'a kapalı zarflar içinde düşüncelerini sunmuştu.

Keşfet

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ...'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler'de Erhan Boysan İlkokulu, Süleyman Çetinsaya Ortaokulu ve Esenler Kantur Spor Salonu açılışına katıldı.

Tören sonrasında katılımcılara teşekkür eden Tekin, "Çok değerli valimiz, il başkanımız, (Tevfik Göksu'yu kastederek) 'büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha' Esenler Belediye Başkanımız..." ifadelerini kullandı.

Tekin'in bu sözlerine törene katılanlar alkışlarıyla karşılık verdi.

İBB ADAYLIĞI İÇİN İSMİ GEÇENLER...

İBB ADAYLIĞI İÇİN İSMİ GEÇENLER...

AK Parti İstanbul için merak edilen adayını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Şu ana kadar kulislerde öne çıkan isimler arasında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yer alıyor.

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Milli Eğitim Bakanı aday ak parti ibb tevfik göksel yusuf tekin
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