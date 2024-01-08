Müge Anlı'da aylardır aranıyordu! Gözaltına alındıktan sonra cinayeti itiraf etti: Piknik detayı stüdyonun kanını dondurdu

Kayıp Yusuf Kavuk'tan acı haber geldi. Kavuğun cinayete kurban gittiği ve sevgilisi Derya'nın ilişki yaşadığı Harun Ateş tarafından katledildiği belirlendi. Müge Anlı katilin ve Derya'nın ifadelerini canlı yayında okudu. Katilin, cesedi gömdüğü ve ardından oraya gidip piknik yaptığını duyanlar ise bu canilik karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Kayıp adamın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Evlatlarının şüpheli kaybının araştırılması için yardım çağrısı yaptı. Derya ve Yusuf'u suçlayan aile fertleri "Derya 3 yıl boyunca oğlumuzu kandırmış. Derya sadece Yusuf ile değil başka kişilerle de konuşuyormuş" ifadelerini kullandı.
Aile, oğulları Yusuf'un, Derya Altun ile ilişkisi olduğunu ve onunla görüşmeye gidip bir daha geri dönmediğini anlattı. Ancak Yusuf Kavuk'tan acı haber alındı. Öldürülüp Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.
Yusuf Kavuk'un sevgilisi Derya Altun, Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Derya Altun'un Yusuf Kavuk ile Makedonya'da tanıştırdığı Harun Ateş ve Harun Ateş'in sevgilisi olduğu söylenen kız arkadaşı gözaltına alındı.Harun Ateş sorgusunda; Yusuf Kavuk ile arasında kavga çıktığını ve sonrasında onu öldürdüğünü itiraf etti. Cesedi 1 gün boyunca aracında tuttuğunu belirten Ateş, Kavuk'un cansız bedenini ormana gömdüğünü söyledi.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Harun Ateş ifadesinde şunları söyledi; "Bursa Otogarı'ndan telefon kulübesinden beni aradı. Telefonu yurt dışı olduğu için çalışmadığını bu nedenle kulübeden aradığını kendisinin Bursa Otogarında olduğunu belirtti. Ben de araçla gidip kendisini aldım. Bir süre sonra Derya nedeniyle tartışmaya başladık. Mobilyacılar Çarşısı civarında aracı durdurdum. Aşağı indik. Cebinden bıçağı çıkarıp bana sallamaya başladı. Bende elinden alıp bıçaklayarak öldürdüm.
Kendim de elimden yaralandım. Sonra Kavuk'un cesedini aracın bagajına koydum. Gece hiçbir şey olmamış gibi Derya'nın yanına gittim. Kendisine birşey demedim. 5 Temmuz sabahına kadar cenazeyi aracımda gezdirdim.Sabah kalkıp daha önceden bildiğim Bilecik Bozüyük'teki ormanlık alana götürüp attım. Üzerini de taşlarla kapattım. Bıçağı nereye attığımı hatırlamıyorum.