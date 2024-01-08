Müge Anlı'da aylardır aranıyordu! Gözaltına alındıktan sonra cinayeti itiraf etti: Piknik detayı stüdyonun kanını dondurdu

KAN DONDURAN PİKNİK DETAYI

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Harun Ateş ifadesinde şunları söyledi; "Bursa Otogarı'ndan telefon kulübesinden beni aradı. Telefonu yurt dışı olduğu için çalışmadığını bu nedenle kulübeden aradığını kendisinin Bursa Otogarında olduğunu belirtti. Ben de araçla gidip kendisini aldım. Bir süre sonra Derya nedeniyle tartışmaya başladık. Mobilyacılar Çarşısı civarında aracı durdurdum. Aşağı indik. Cebinden bıçağı çıkarıp bana sallamaya başladı. Bende elinden alıp bıçaklayarak öldürdüm.