Muğla ve Manisa'da deprem! 7 Ekim 2021 nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

"Deprem mi oldu?" sorusu 7 Ekim gününde merak ediliyor. Ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından duyuruldu. Son olarak Muğla ve Manisa'da depremler meydana geldi. Peki 7 Ekim 2021 nerede deprem oldu?

7 EKİM NEREDE DEPREM OLDU?

7 Ekim günü deprem olup olmadığı ve depremin nerede gerçekleştiği gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, bugün Ege Denizi, Muğla’da saat 08:04:27’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.21 kilometre olduğu kaydedildi. Aynı şekilde Malatya Yeşilyurt'da sabah saatlerinde 1.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre ise Oniki Adalar Akdeniz'de saat 08:04:25'te büyüklüğü 3.3 bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin derinliğini de 5.0 kilometre olarak açıkladı.