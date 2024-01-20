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  4. Muş'ta iki kız çocuğunun metruk binada ipte asılı halde cansız bedenleri bulunmuştu! Açıklama geldi: 'Cinsel istismar, darp ve...'

Muş'ta iki kız çocuğunun metruk binada ipte asılı halde cansız bedenleri bulunmuştu! Açıklama geldi: 'Cinsel istismar, darp ve...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2024 18:50 | Son Güncelleme:
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Muş'ta geçtiğimiz günlerde 8'inci sınıf öğrencileri iki kız çocuğunun metruk bir evde ipte asılı halde cansız bedenleri bulunmuştu. Korkunç olaya ilişkin Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada kız çocuklarının bedeninde herhangi bir cinsel istismar, darp ve cebir izine rastlanılmadığını açıklandı.

Varto ilçesinde 18 Ocak günü meydana gelen olayda, Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri P.A. ve Z.T., akşam saatlerine kadar eve gitmeyince yakınları şüphelenip, aramaya başladı. P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, kızı ve arkadaşını ipte asılı buldu.

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OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Cemal A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, P.A. ve Z.T.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcı ve polisin incelemesinin ardından P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni, otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından kızların cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. P.A., Varto Cemevi’nde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Z.T.'nin cenazesi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi Bağlıisa köyüne götürülerek toprağa verildi.

AÇIKLAMA GELDİ

AÇIKLAMA GELDİ

Çocukların ölümüyle ilgili Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden yazılı açıklama yapıldı. Çocukların bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izlerinin bulunmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Ocak 20024 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde metruk bir evde iki kız çocuğunun iple asılmış halde bulundukları vakada; olay tarafımızca takip edilmiş, soruşturma dosyasında an itibariyle toplanan delil ve bulguların müteveffa çocukların bedeninde cinsel istismar, darp, cebir gibi izlerin bulunmadığını, olay yerinde bulunan bulgu ve delillerin şimdilik olayın ası suretiyle intihar olduğuna işaret ettiğini, toksikolojik (zehirlenme, uyuşturucu ve uyarıcı madde) incelemenin henüz sonuçlanmadığını kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur. Bir kez daha yaşamını yitiren çocukların ailelerine başsağlığı diler, olayın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız." (DHA)

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Muş
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