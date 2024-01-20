Muş'ta iki kız çocuğunun metruk binada ipte asılı halde cansız bedenleri bulunmuştu! Açıklama geldi: 'Cinsel istismar, darp ve...'

"18 Ocak 20024 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde metruk bir evde iki kız çocuğunun iple asılmış halde bulundukları vakada; olay tarafımızca takip edilmiş, soruşturma dosyasında an itibariyle toplanan delil ve bulguların müteveffa çocukların bedeninde cinsel istismar, darp, cebir gibi izlerin bulunmadığını, olay yerinde bulunan bulgu ve delillerin şimdilik olayın ası suretiyle intihar olduğuna işaret ettiğini, toksikolojik (zehirlenme, uyuşturucu ve uyarıcı madde) incelemenin henüz sonuçlanmadığını kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur. Bir kez daha yaşamını yitiren çocukların ailelerine başsağlığı diler, olayın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız." (DHA)