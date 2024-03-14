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  4. Naci Görür çileden çıktı! Uzun uzun anlatıp isyan etti: Hakaret etmek istemiyorum

Naci Görür çileden çıktı! Uzun uzun anlatıp isyan etti: Hakaret etmek istemiyorum

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.03.2024 12:19
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Deprem sözleriyle gündelik hayatımızda artık büyük bir yer edinen ve uyarılarıyla vatandaşlar başta olmak üzere yöneticilerin dikkatini çeken Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür bu kez sinirlendi. 1999 yılında hazırlanan bir raporda imzası olması nedeniyle eleştirilen Görür, "Hakaret etmek istemiyorum" diyerek o süreci anlattı.

Deprem sözleriyle gündemden düşmeyen ve özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra her sözü manşetlere taşınan Prof. Dr. Naci Görür bu kez başka bir konuyla adından söz ettirdi. 1999 yılında hazırlanan "Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu"nda imzası olan Görür'ün altın aramakta kullanılan üretim modelinin “Mümkün olan en iyi teknoloji” olarak tanımlandığı ve Türkiye’de “sömürge madenciliği”nin bu tezlerin üzerine inşa edildiği iddia edilmişti.

Manşet yönlendirme

Eleştirilere sessiz kalamayan Görür, sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yaparak süreci anlattı.

İlk kez bu kadar sert ifadeler kullanan Görür şu açıklamayı yaptı;

OLAYIN TARİHÇESİNİ ANLATTI

OLAYIN TARİHÇESİNİ ANLATTI

Arkadaşlar, birçok kendini bilmez daha neyin ne olduğunu anlamadan dinlemeden “mal bulmuş mağribi” gibi üzerine atlayarak beni suçlamaya başladılar. Mesele şu: Bundan 20-25 sene evvel, zamanın Ecevit Hükümeti TÜBİTAK’a bir görev veriyor.

Görev de Bergama altın madeninin proje ve uygulama bakımından ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olup olmadığı ve yenilikçi teknolojiler içerip içermediği yönünden incelenmesi ve durumun bir raporla Başbakanlığa bildirilmesi.

"BİR EKİP SEÇTİK"

"BİR EKİP SEÇTİK"

Görevin TÜBİTAK Başkanlığına tevdi edildiği sırada ben TÜBİTAK MAM’ın (Marmara Araştırma Merkezi) başkanıydım. Doğal olarak Türkiye’nin önde gelen bilim adamlarından bir ekip seçtik. Hatta deprem bilimcilerden idareden bağımsız iki araştırmacıyı da bu ekibe kattık. İkisi de ulusal ve uluslar arası tanınır kişilerdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Maden naci görür
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