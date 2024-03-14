Naci Görür çileden çıktı! Uzun uzun anlatıp isyan etti: Hakaret etmek istemiyorum

Deprem sözleriyle gündemden düşmeyen ve özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra her sözü manşetlere taşınan Prof. Dr. Naci Görür bu kez başka bir konuyla adından söz ettirdi. 1999 yılında hazırlanan "Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu"nda imzası olan Görür'ün altın aramakta kullanılan üretim modelinin “Mümkün olan en iyi teknoloji” olarak tanımlandığı ve Türkiye’de “sömürge madenciliği”nin bu tezlerin üzerine inşa edildiği iddia edilmişti.
Eleştirilere sessiz kalamayan Görür, sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yaparak süreci anlattı.
İlk kez bu kadar sert ifadeler kullanan Görür şu açıklamayı yaptı;
Arkadaşlar, birçok kendini bilmez daha neyin ne olduğunu anlamadan dinlemeden “mal bulmuş mağribi” gibi üzerine atlayarak beni suçlamaya başladılar. Mesele şu: Bundan 20-25 sene evvel, zamanın Ecevit Hükümeti TÜBİTAK’a bir görev veriyor.
Görev de Bergama altın madeninin proje ve uygulama bakımından ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olup olmadığı ve yenilikçi teknolojiler içerip içermediği yönünden incelenmesi ve durumun bir raporla Başbakanlığa bildirilmesi.
Görevin TÜBİTAK Başkanlığına tevdi edildiği sırada ben TÜBİTAK MAM’ın (Marmara Araştırma Merkezi) başkanıydım. Doğal olarak Türkiye’nin önde gelen bilim adamlarından bir ekip seçtik. Hatta deprem bilimcilerden idareden bağımsız iki araştırmacıyı da bu ekibe kattık. İkisi de ulusal ve uluslar arası tanınır kişilerdi.