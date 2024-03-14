Naci Görür çileden çıktı! Uzun uzun anlatıp isyan etti: Hakaret etmek istemiyorum

Deprem sözleriyle gündemden düşmeyen ve özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra her sözü manşetlere taşınan Prof. Dr. Naci Görür bu kez başka bir konuyla adından söz ettirdi. 1999 yılında hazırlanan "Ovacık Projesi Çevre Faaliyetleri İncelemesi ve Strateji Raporu"nda imzası olan Görür'ün altın aramakta kullanılan üretim modelinin “Mümkün olan en iyi teknoloji” olarak tanımlandığı ve Türkiye’de “sömürge madenciliği”nin bu tezlerin üzerine inşa edildiği iddia edilmişti.

