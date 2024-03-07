Naci Görür korkusunu ilk kez bu sözlerle dile getirdi 'Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya, o durumda' O bölgeyi uyardı 'İlk bekleyeceğimiz deprem burada olmalı'

Şimdi, burası niye tehlikeli? Bizim yer bilimciler olarak öngörülerimiz var. Şimdi birincisi Erzincan hem de Bingöl Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde. Yani canlı fayın üzerinde yaşayan 2 kent. Erzincan'da en son deprem diyelim ki 1939, 1990 yıllarında var belli. Erzincan ile Bingöl arasındaki o fayın adına Yedisu Fayı deniyor. O fayda en son deprem 1794, 7.2 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Bunun üzerine 250 sene koyarsan bugünlere yaklaşıyor. Dolayısıyla periyodu da dolmuş. Yani bu Yedisu Fayı tekerrür periyodunu doldurmuş. Bu demektir ki deprem oluşturdu, oluşturacak durumda.