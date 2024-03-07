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  4. Naci Görür korkusunu ilk kez bu sözlerle dile getirdi 'Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya, o durumda' O bölgeyi uyardı 'İlk bekleyeceğimiz deprem burada olmalı'

Naci Görür korkusunu ilk kez bu sözlerle dile getirdi 'Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya, o durumda' O bölgeyi uyardı 'İlk bekleyeceğimiz deprem burada olmalı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.03.2024 11:31
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6 Şubat'ın ardından yaptığı tüm açıklamalar dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Hem beklenen Marmara depremine hem de 6 Şubat depremleri sonrası oluşmuş olabilecek enerji transferine dikkat çeken Görür, işaret ettiği bölge için ilk kez "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya, o durumda" ifadelerini kullandı. Görür o bölge için "İlk bekleyeceğimiz deprem burada olmalı" derken İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğünü de açıkladı.

Depremlere ilişkin uyarılarıyla sık sık gündeme gelen ve özellikle 6 Şubat deprem felaketi sonrası ağzından çıkan her bir cümle, vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, yine çok çarpıcı açıklamalar yaptı. 6 Şubat öncesi Kahramanmaraş için uyarıda bulunduğunu vurgulayan Görür, "Artık Maraş demiyorum, bitti orası" diyerek yeni bir bölgeyi işaret etti.

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NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN UYARI! O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Naci Görür'ün katıldığı TELE1 canlı yayınında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"1999 depremlerinden sonra Kahramanmaraş, Malatya, Çelikhan'a dikkat edilmesi gerektiğini söylerken hiç dikkat edilmedi ve olan oldu. Şimdi o zaman Marmara depremini konuşurken soruyorlardı; 'başka nerede deprem bekliyorsunuz?' Parmağımı kapatıp diyordum ki; Kahramanmaraş yöresinde.

Şimdi tarih tekerrür ediyor bana yine bana sorsanız 'Hocam Marmara'yı konuştuk başka nerede deprem bekliyorsunuz?' Artık Maraş demiyorum, bitti orası. Şimdi parmağımı kapatıyorum Tunceli diyorum. Ve bunu da ben yine dile getirdim.

Yani birkaç ay önce Tunceli'ye dikkat diye feryat ettim, bağırdım. Sağ olsun Tunceli Valisi, anladığım kadarıyla sesimizi duymuş; şu anda ciddi bir faaliyet gösteriyorlar.

Şimdi, burası niye tehlikeli? Bizim yer bilimciler olarak öngörülerimiz var. Şimdi birincisi Erzincan hem de Bingöl Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde. Yani canlı fayın üzerinde yaşayan 2 kent. Erzincan'da en son deprem diyelim ki 1939, 1990 yıllarında var belli. Erzincan ile Bingöl arasındaki o fayın adına Yedisu Fayı deniyor. O fayda en son deprem 1794, 7.2 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Bunun üzerine 250 sene koyarsan bugünlere yaklaşıyor. Dolayısıyla periyodu da dolmuş. Yani bu Yedisu Fayı tekerrür periyodunu doldurmuş. Bu demektir ki deprem oluşturdu, oluşturacak durumda.

"KORKUDAN MİDEMİZİ AĞZIMIZA GETİRİYOR DERLER YA, O DURUMDA"

"KORKUDAN MİDEMİZİ AĞZIMIZA GETİRİYOR DERLER YA, O DURUMDA"

Bir de 6 Şubat gibi muazzam depremler oluştu. O depremlerin de buraya enerji transfer etmiş olması mümkün. O bizim işte korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya, o durumda. Şimdi bakıyoruz; zaten fayın periyodu dolmuş, enerji aşırı halde yüklenmiş, bir de 6 Şubat depremleri buraya enerji transfer etmiş olabilir. İlk bekleyeceğimiz deprem burada olmalı. Onun için biz Erzincan'ı ve özellikle Bingöl-Karlıova'yı çok riskli durumda düşünüyoruz.

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