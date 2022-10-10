Neden daha önce duymamışım diyeceksiniz: Buz küplerinin farklı kullanım alanları! Birçok sorunu kökten çözüyor

Buz genellikle suyun dondurulması ile elde ediliyor. Özellikle yaz aylarında kurtarıcımız olan buz küpleri istenilen serinliği elde etmemizi sağlıyor. Ancak buz küplerinin faydaları sadece serinlik vermek, dondurmakla kalmıyor. Buzlar mutfakta, temizlikte, sağlıkta, cilt bakımında da kullanılıyor. İşte duyunca çok şaşıracağınız kullanım alanları...

BUZ KÜPLERİNİN KULLANIM ALANLARI

DAR AĞIZLI ŞİŞELERİN TEMİZLİĞİ Güzelce temizlemek istediğiniz şişe ya da vazonuzu alın, içine küçük parçalar halinde buz küpleri koyun. Biraz taze sıkılmış limon suyu biraz da tuz ekleyin. Hafif hafif çalkalayarak kirlerden kurtulun ve son olarak iyice durulayın. Ulaşamadığınız yerlerin pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

ÇORBALARIN ÜZERİNDE OLUŞAN KAYMAK Çorba veya soslar piştikten bir süre sonra kaymaklanmaya başlayabilir. Üzerindeki bu tatsız kaymak tabakasından misafirleriniz gelip de yemeğe oturana kadar geçen kısacık sürede kurtulmak isterseniz hemen tencereye 1-2 parça buz küpü koyun ve çorba ya da sosunuzu bir süre daha kısık ateşte ısıtın. Kaymak tutan tabakanın hemen kaybolmasını ve yaptığınız tarifin kıvamından neredeyse hiçbir şey kaybetmemesini zevkle izleyin.

MİKRODALGADA ISITILAN PİRİNÇ Isıtıldığında kuru ve sert bir hale gelen pirinç ya da bulgur pilavı gibi yiyecekleri mikrodalga fırında ısırmayı tercih ediyorsanız mikrodalga fırına koymadan önce üzerine bir tane buz küpü koyun. Böylece pilavınız kurumadan, ilk yapıldığı lezzetine en yakın şekilde çıksın mikrodalgadan, size de afiyetle yemek düşsün.

SAÇA VE KIYAFETE YAPIŞAN SAKIZ Yapışmış bir sakız gibi zorlu bir lekeyi çıkarmak için buz küplerinden iyi bir tercih olamaz. Sakızın yapıştığı alanı buz küpleriyle sarıp sarmalayın, kısa sürede katılaşan sakızı bir seferde hop diye çıkarın.