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  4. Neden daha önce duymamışım diyeceksiniz: Buz küplerinin farklı kullanım alanları! Birçok sorunu kökten çözüyor

Neden daha önce duymamışım diyeceksiniz: Buz küplerinin farklı kullanım alanları! Birçok sorunu kökten çözüyor

10.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta kullandığımız birçok ürün sadece mutfakta değil diğer alanlarda da yardımımıza koşuyor. Buz da sağlıktan temizliğe kadar birçok soruna fayda sağlayan malzemeler arasında bulunuyor. Buzu sadece içecekleri soğutmak için kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Buzun farklı kullanım alanları günlük yaşadığımız birçok sorunu kökten çözüyor.

Buz genellikle suyun dondurulması ile elde ediliyor. Özellikle yaz aylarında kurtarıcımız olan buz küpleri istenilen serinliği elde etmemizi sağlıyor. Ancak buz küplerinin faydaları sadece serinlik vermek, dondurmakla kalmıyor. Buzlar mutfakta, temizlikte, sağlıkta, cilt bakımında da kullanılıyor. İşte duyunca çok şaşıracağınız kullanım alanları...

BUZ KÜPLERİNİN KULLANIM ALANLARI

DAR AĞIZLI ŞİŞELERİN TEMİZLİĞİ

DAR AĞIZLI ŞİŞELERİN TEMİZLİĞİ
Güzelce temizlemek istediğiniz şişe ya da vazonuzu alın, içine küçük parçalar halinde buz küpleri koyun. Biraz taze sıkılmış limon suyu biraz da tuz ekleyin. Hafif hafif çalkalayarak kirlerden kurtulun ve son olarak iyice durulayın. Ulaşamadığınız yerlerin pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

ÇORBALARIN ÜZERİNDE OLUŞAN KAYMAK

ÇORBALARIN ÜZERİNDE OLUŞAN KAYMAK
Çorba veya soslar piştikten bir süre sonra kaymaklanmaya başlayabilir. Üzerindeki bu tatsız kaymak tabakasından misafirleriniz gelip de yemeğe oturana kadar geçen kısacık sürede kurtulmak isterseniz hemen tencereye 1-2 parça buz küpü koyun ve çorba ya da sosunuzu bir süre daha kısık ateşte ısıtın. Kaymak tutan tabakanın hemen kaybolmasını ve yaptığınız tarifin kıvamından neredeyse hiçbir şey kaybetmemesini zevkle izleyin.

MİKRODALGADA ISITILAN PİRİNÇ

MİKRODALGADA ISITILAN PİRİNÇ
Isıtıldığında kuru ve sert bir hale gelen pirinç ya da bulgur pilavı gibi yiyecekleri mikrodalga fırında ısırmayı tercih ediyorsanız mikrodalga fırına koymadan önce üzerine bir tane buz küpü koyun. Böylece pilavınız kurumadan, ilk yapıldığı lezzetine en yakın şekilde çıksın mikrodalgadan, size de afiyetle yemek düşsün.

SAÇA VE KIYAFETE YAPIŞAN SAKIZ

SAÇA VE KIYAFETE YAPIŞAN SAKIZ
Yapışmış bir sakız gibi zorlu bir lekeyi çıkarmak için buz küplerinden iyi bir tercih olamaz. Sakızın yapıştığı alanı buz küpleriyle sarıp sarmalayın, kısa sürede katılaşan sakızı bir seferde hop diye çıkarın.

FAYANSLARI DOLDURURKEN DOLGU MALZEMESİNİN UZAMASI

FAYANSLARI DOLDURURKEN DOLGU MALZEMESİNİN UZAMASI
Dolgu malzemesini doldurduğunuz alan dar olacağından ama dolgu malzemesi bunu pek anlamayıp etrafa saçılacağından ve hatta elinize bulaşacağından önleminizi alın ve işe koyulmadan önce yanınızda buz küpleri bulundurun. Doldurduğunuz alanı dolgu malzemesiyle buluşturduktan hemen sonra boşta kalan elinizle bir buz küpünü de doldurduğunuz yerde gezdirin. Böylece hem eliniz batmasın hem de nizami bir şekilde doldurma işlemini tamamlayın.
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