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  4. O liderden sürpriz telefon! İsmail Küçükkaya, Gökhan Zan'a gelen teklifi duyunca dayanamadı: Cin gibi adam hemen aramış...

O liderden sürpriz telefon! İsmail Küçükkaya, Gökhan Zan'a gelen teklifi duyunca dayanamadı: Cin gibi adam hemen aramış...

11.01.2024 11:26 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depremlerinin ardından memleketi Hatay'daki çalışmalarıyla adından söz ettiren ardından İYİ Parti'den milletvekili adayı olan ancak kazanamayan Gökhan Zan'dan flaş bir açıklama geldi. Kendisine Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifi geldiğini belirten Zan teklifi neden kabul etmediğini açıkladı. İsmail Küçükkaya'nın teklifi yapan genel başkan için 'Cin gibi adam' demesi dikkat çekti.

6 Şubat depremlerinde en çok yıkım yaşayan kentlerin başında Hatay geldi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Hatay'da yaşayan Gökhan Zan o dönem yaptıkları yayınlar ve çağrılarla Hatay'a dikkat çekerek bölge halkının sempatisini kazanmıştı.

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İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Seçim zamanı kendisine İYİ Parti'den teklifi değerlendiren Gökhan Zan ikinci sıradan milletvekili adayı olmuş ancak Meclis'e girememişti. Daha sonra partiden istifa eden Zan, "Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

SAVAŞ'IN ADAYLIĞINA TEPKİ

SAVAŞ'IN ADAYLIĞINA TEPKİ

Halk TV'de İsmail Küçüçükkaya'nun sunduğu Yeni Bir Sabah programına katılan Gökhan Zan bölgede yaşananları ve güncel olayları değerlendirdi. CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki gösteren Zan, "Ceketimi assam kazanırım diyen Lütfü Savaş neyin egosunu tatmin ediyor?" ifadelerini kullandı.

ALDIĞI TEKLİFİ CANLI YAYINDA DUYURDU

ALDIĞI TEKLİFİ CANLI YAYINDA DUYURDU

Zan canlı yayında yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ aradı. Sürpriz bir telefon oldu. Hatay'dan aday olmamı istedi büyükşehire. Hem ülkede hem memleketinde sevilen bir insan olduğumu vurguladı. Nezaketen de çok teşekkür ettim. Bölen tarafta olmak istemediğimi vurguladım. Kibarca reddettim.

Sonra bana 'Senin gibi bir aday' işaret edebilir misin dedi. Çünkü göçmen sayısına dikkat çekti. Özellikle Reyhanlı'daki sayıyı düşürebilecek politikaların altını çizdi." dedi.

"CİN GİBİ BİR ADAM"

"CİN GİBİ BİR ADAM"

İsmail Küçükkaya bu sözlerin ardından, "Buradan eminim halkımız öyle düşünüyordur. Ümit Özdağ'a bak ne kadar akıllı bir siyasetçi. Cin gibi bir adam hemen aramış." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay gökhan zan
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