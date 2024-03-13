Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü! Nedeni 100 TL çıktı

Olay, 11 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Hazım Evren ile para istediği babası Tamer Evren arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hazım Evren, babasını darbedip, mutfaktan aldığı satırla saldırdı.
Tamer Evren de duvarda asılı olan av tüfeğiyle oğlunu göğüs ve sırtından vurarak öldürdü.
Evren, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar etti. Tamer Evren gözaltına alındı, yakınları ise gözyaşı döktü.
Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Tamer Evren'in, verdiği parayı eksik bulduğu için oğluyla tartıştığı ortaya çıktı.