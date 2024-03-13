HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü! Nedeni 100 TL çıktı

Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü! Nedeni 100 TL çıktı

13.03.2024 11:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen olayda, Tamer Evren (66), uyuşturucu için para isteyen oğlu Hazım Evren'i (38) av tüfeğiyle öldürdü. Oğlu Hazım Evren'i öldüren Tamer Evren tutuklandı. Baba Evren'in, ifadesine göre olayın nedeni 100 TL çıktı! Baba, ifadesinde, "Para istedi, 200 lira verdim. 100 lira daha istedi. Veremeyeceğimi söyleyince, satırla saldırdı" dediği ortaya çıktı.

Olay, 11 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Hazım Evren ile para istediği babası Tamer Evren arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hazım Evren, babasını darbedip, mutfaktan aldığı satırla saldırdı.

Tamer Evren de duvarda asılı olan av tüfeğiyle oğlunu göğüs ve sırtından vurarak öldürdü.

Evren, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar etti. Tamer Evren gözaltına alındı, yakınları ise gözyaşı döktü.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Tamer Evren'in, verdiği parayı eksik bulduğu için oğluyla tartıştığı ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
En Çok Okunan Haberler
4 kişi tarafından tecavüze uğradı! Sosyal medya ayağa kalktı

4 kişi tarafından tecavüze uğradı! Sosyal medya ayağa kalktı

Başkanlık elden gidebilir! İBB adaylığı için adı geçiyordu

Başkanlık elden gidebilir! İBB adaylığı için adı geçiyordu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı

Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı

Tom Hanks'in filmi gerçeğe dönüştü: İstanbul Havalimanı evi oldu

Tom Hanks'in filmi gerçeğe dönüştü: İstanbul Havalimanı evi oldu

Türkiye'ye dönen uçakta kabus

Türkiye'ye dönen uçakta kabus

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.