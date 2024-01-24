Öğretim görevlisi dehşeti! Eşine, kızına, kayınvalidesine ateş açıp intihar etti: İzmir'de korkunç sabah

Doç. Dr. Yusuf Yılmaz bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Gözünü kan bürüyen Yılmaz bu sabah yanına biri tutukluk yaparsa diye tam 4 silah alıp kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşine, kızına ve kayınvalidesine ateş açarak dehşet saçtı. Ağır yaralanan Derya Uzelli Yılmaz hastaneye kaldırılırken 4 yaşındaki Linda ile Derya Uzelli Yılmaz'ın annesi Dilek Uzelli hayatını kaybetti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

