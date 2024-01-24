Öğretim görevlisi dehşeti! Eşine, kızına, kayınvalidesine ateş açıp intihar etti: İzmir'de korkunç sabah

Doç. Dr. Yusuf Yılmaz bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Gözünü kan bürüyen Yılmaz bu sabah yanına biri tutukluk yaparsa diye tam 4 silah alıp kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşine, kızına ve kayınvalidesine ateş açarak dehşet saçtı. Ağır yaralanan Derya Uzelli Yılmaz hastaneye kaldırılırken 4 yaşındaki Linda ile Derya Uzelli Yılmaz'ın annesi Dilek Uzelli hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.
Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş etti.
Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.
İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.