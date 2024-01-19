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Ortaokul öğrencisi 2 kız çocuğu evde ipe asılı halde ölü bulunmuştu! Bakanlık devreye girdi,açıklama geldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2024 23:48 | Son Güncelleme:
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Muş'ta iki ortaokul öğrencisi kız çocuğunun sır gibi ölümü dehşete düşürdü. MUŞ'un Varto ilçesinde, Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki P.A. ve Z.T., P.A.'nın babasına ait metruk evde, ipte asılı halde ölü bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

Muş'un Varto ilçesinde dehşet dolu bir olay yaşandı. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. (14) ve Z.T. (14), P.A.'nın babasına ait metruk evde, ipte asılı halde ölü bulundu. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Keşfet

Muşta yaşanan olay 17.00 sıralarında Vorto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ve Z.T.'nin akşam olmasına rağmen evlerine gitmemeleri üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. 

Yapılan arama sonucunda P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, iki kız çocuğunu da ipte asılı halde buldu.

Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 çocuğun da yaşamını yitirdiği belirlenirken, haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, önce Varto Devlet Hastanesi'nin morguna, daha sonra ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ!

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ!

Yaşanan olay sonrası bakanlık devreye girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin sosyal inceleme başlatıldığı, konunun yakından ve titizlikle takip edildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından ivedilikle sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muş ölüm ortaokul
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