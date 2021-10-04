Pandora Papers nedir? İşte Pandora Papers belgeleri...

'Pandora Belgeleri' adıyla anılan 'Pandora Papers' hakkındaki ayrıntılar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sızdırılan belgelerden oluşan Pandora Papers'ta 12 milyon civarı belge yer alırken, 117 ülkeden 600'den fazla gazeteci bu araştırmada yer aldı.

PANDORA PAPERS BELGELERİ NEDİR?

Önceki günlerde konuşulmaya başlanan Pandora Belgeleri, dünya liderlerinin politikacıların ve milyarderlerin gizli servetlerini, çeşitli işlerini ortaya çıkaran yaklaşık 12 milyon belge ve dosyadan oluşan sızıntıya ait belgeler olarak biliniyor.

Söz konusu veriler, şimdiye kadarki en büyük küresel soruşturmaya öncülük eden Washington DC'deki Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından elde edilip ortaya çıkarıldı. 117 farklı ülkeden 600'den fazla gazeteci, gezegendeki en güçlü insanlardan bazılarının gizli servetlerine bakma imkanı buldu.

Yayınlanan belgeler, Pandora'nın kutusuyla ilgili Yunan efsanesinin ismini taşımakta. Mitolojide Pandora, bir defa serbest bırakıldıklarında kontrol altına alınamayan kötülük ve ıstırap güçlerini içeren mühürlü bir kutu açmaktadır. ICIJ Direktörü olan Gerard Ryle, bu sızıntının adının ''bir çok şey hakkında bir kutu açması" sebebiyle belgelere bu adın verildiğini ifade etti.

ÜRDÜN KRALI ABDULLAH'IN BELGELERİ DE SIZDIRILDI Sızdırılan finansal belgeleri arasında, Ürdün Kralı olan Kral Abdullah’ın 1999’da göreve başlamasının ardından 15 ev almak için kurduğu gizli şirketler ağı da yer alıyor. Bunlar arasında ABD'de Washington DC ve Malibu, İngiltere'de ise Londra ve Ascot'taki evler bulunuyor.