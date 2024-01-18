KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Pazardan kapış kapış alacaksınız! Kırışıklıklara veda... Gençleştiren 5 altın besin! Kimse bu etkisini bilmiyordu, doktorlar her gün yiyor

    Pazardan kapış kapış alacaksınız! Kırışıklıklara veda... Gençleştiren 5 altın besin! Kimse bu etkisini bilmiyordu, doktorlar her gün yiyor

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    18.01.2024 10:39 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ciltten beyin sağlığına ve DNA onarımına kadar, iyi yaşlanmanız hatta yaşlanma etkilerini önleyip kırışıklıkları engellemeniz mümkün mü? Uzmanlara göre yanıtı bazı sağlıklı yiyeceklerde saklı. Pek çokları, sağlık üzerindeki büyük etkilerinden dolayı doğru ve besleyici seçimler yapmaya özen gösteriyor. Yaşlanma karşıtı besinler de bunlardan. Doktorların her gün tükettiği 5 altın besinle sağlıklı yaş almaya ve yaşlanma etkilerini azaltmaya hazır olun. Öğrenince pazardan kapış kapış alacaksınız.

    Yaşlanma ve kırışıklıkları da içeren bazı yaşlanma belirtileri günümüzde pek çoklarının mücadele etmeye çalıştığı bir gerçek. Bunun için son dönemde pek çok kişi botoks gibi estetik işlemlere başvururken aslında yaşlanma karşıtı pek çok sağlıklı besinle de bunu sağlamak mümkün. İşte doktorlardan her gün tükettiği o 5 yaşlanma karşıtı besin...

    UZUN VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN 5 ALTIN GIDA

    Aslında bol miktarda sebze yiyor, işlenmiş et ve rafine şekeri minimumda tutuyorsanız, zaten iyi bir yoldasınız demektir. Ancak seçtiğiniz bazı yiyecekler ekstra bir güç sağlayarak vücudunuzun iyi yaşlanmasına yardımcı olabilir ve onu 'bir zırh gibi' koruyabilir.

    The Sun'da yer alan habere göre; uzun ömür araştırmacısı ve rejeneratif tıp doktoru Dr. Neil Paulvin, enfeksiyonları önlemek, beyin sağlığını artırmak ve hatta DNA onarımına yardımcı olmak için her gün yediği besin açısından zengin bir meyveyi paylaştı.

    1. YABAN MERSİNİ

    1. YABAN MERSİNİ

    Dr. Paulvin'in uzun ömür için bir numaralı besini mütevazı yaban mersininden başkası değil. CNBC için yazdığı yazıda, küçük mor meyvenin vücudunuzu bir zırh gibi enfeksiyonlardan koruyan vitaminler ve antioksidanlarla dolu olduğunu, aynı zamanda lezzetli ve düşük kalorili olduğunu söyledi. Uzun ömür araştırmacısına göre, yaban mersini antosiyanin adı verilen antioksidanlar bakımından yüksek olması nedeniyle güçlü bir yaşlanma karşıtı.

    Bunlar hücreleri sağlıklı tutmaya ve hasar görmelerini önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda DNA'yı onaran süreçlerde de yer alır. Dr. Paulvin, C vitamini içeriği sayesinde yaban mersininin kas hasarını ve ağrılarını da azaltabildiğini, aynı zamanda kolajen üretimini ve göz sağlığını da desteklediğini söyledi.

    Bu küçük meyvenin faydalarının beyninize de yayılabileceğini belirten doktor, yaban mersini ve çileğin zihinsel yaşlanmayı iki buçuk yıla kadar geciktirdiğini gösteren araştırmalara atıfta bulundu. Dr. Paulvin son olarak, yaban mersininin aynı zamanda kötü kolesterol seviyelerini düşürebileceğini ve çözünür lif oranı yüksek olduğu için kalp hastalığı riskini azaltabileceğini söyledi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    domates yaban mersini sağlıklı beslenme gençleşme yöntemleri estetik sağlıklı yiyecek 5 yaş
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

    Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.