Pazardan kapış kapış alacaksınız! Kırışıklıklara veda... Gençleştiren 5 altın besin! Kimse bu etkisini bilmiyordu, doktorlar her gün yiyor

Yaşlanma ve kırışıklıkları da içeren bazı yaşlanma belirtileri günümüzde pek çoklarının mücadele etmeye çalıştığı bir gerçek. Bunun için son dönemde pek çok kişi botoks gibi estetik işlemlere başvururken aslında yaşlanma karşıtı pek çok sağlıklı besinle de bunu sağlamak mümkün. İşte doktorlardan her gün tükettiği o 5 yaşlanma karşıtı besin...
Aslında bol miktarda sebze yiyor, işlenmiş et ve rafine şekeri minimumda tutuyorsanız, zaten iyi bir yoldasınız demektir. Ancak seçtiğiniz bazı yiyecekler ekstra bir güç sağlayarak vücudunuzun iyi yaşlanmasına yardımcı olabilir ve onu 'bir zırh gibi' koruyabilir.
The Sun'da yer alan habere göre; uzun ömür araştırmacısı ve rejeneratif tıp doktoru Dr. Neil Paulvin, enfeksiyonları önlemek, beyin sağlığını artırmak ve hatta DNA onarımına yardımcı olmak için her gün yediği besin açısından zengin bir meyveyi paylaştı.
Dr. Paulvin'in uzun ömür için bir numaralı besini mütevazı yaban mersininden başkası değil. CNBC için yazdığı yazıda, küçük mor meyvenin vücudunuzu bir zırh gibi enfeksiyonlardan koruyan vitaminler ve antioksidanlarla dolu olduğunu, aynı zamanda lezzetli ve düşük kalorili olduğunu söyledi. Uzun ömür araştırmacısına göre, yaban mersini antosiyanin adı verilen antioksidanlar bakımından yüksek olması nedeniyle güçlü bir yaşlanma karşıtı.
Bunlar hücreleri sağlıklı tutmaya ve hasar görmelerini önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda DNA'yı onaran süreçlerde de yer alır. Dr. Paulvin, C vitamini içeriği sayesinde yaban mersininin kas hasarını ve ağrılarını da azaltabildiğini, aynı zamanda kolajen üretimini ve göz sağlığını da desteklediğini söyledi.
Bu küçük meyvenin faydalarının beyninize de yayılabileceğini belirten doktor, yaban mersini ve çileğin zihinsel yaşlanmayı iki buçuk yıla kadar geciktirdiğini gösteren araştırmalara atıfta bulundu. Dr. Paulvin son olarak, yaban mersininin aynı zamanda kötü kolesterol seviyelerini düşürebileceğini ve çözünür lif oranı yüksek olduğu için kalp hastalığı riskini azaltabileceğini söyledi.