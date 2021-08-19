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PCR testi zorunlu mu oldu? Zorunlu PCR testi kimlerden istenecek?

19.08.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası gelen açıklamaların ardından PCR testinin zorunlu olup olmadığı merak konusu oldu. Ayrıca testin kimler için zorunlu olduğu da araştırılıyor. Peki PCR testi zorunlu mu oldu? Zorunlu PCR testi kimlerden istenecek? İşte testin isteneceği kişiler ve ayrıntılar...

Kabine Toplantısı sonrası PCR testinin zorunlu olup olmadığı ile ilgili ayrıntılar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Daha önce aşı olmayan vatandaşlar için zorunlu PCR testi istenebileceği konuşuluyordu. Peki PCR testi zorunlu mu oldu ve kimlerden istenecek?

PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalar sonrası PCR testinin zorunlu olup olmadığı ve kimler için zorunlu hale getirildiği merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların 6 Eylül tarihinde açılacağını ifade etti ve konuyla ilgili ayrıntılara da değindi. Eğitimin devamlılığı açısından kararlaştırılan Kabine Toplantısı kararlarına göre PCR testi için karar verildi.

AŞI OLMAYAN ÖĞRENCİLERE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

AŞI OLMAYAN ÖĞRENCİLERE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." şeklinde konuştu.

PCR TESTİ KİMLERDEN İSTENECEK?

PCR TESTİ KİMLERDEN İSTENECEK?
Ayrıca zorunlu PCR testi istenecek olan diğer yerler ve kişiler ise şunlar; konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler, uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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