Peş peşe gelen korkunç haberlere bir yenisi daha eklendi! Antalya'da sahilde genç kadın cesedi...

Antalya’nın Serik ilçesinde sahil kıyısında genç yaşta olduğu değerlendirilen kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni hakkında inceleme başlatıldı. İşte detaylar...
Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Kadriye Turizm Merkezi Sahili’nde otel çalışanları hareketsiz bir kişinin kıyıda olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatı kaybettiği belirlenen cesedin, genç bir kadına ait olduğu belirtildi.
Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
17 Ocak'ta da Antalya’nın Manavgat ilçesinde sahilde cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen başı ve sağ kolu olmayan çürümüş bir ceset bulunmuştu. İlçeye bağlı Çenger Mahallesi’nde bulunan otel çalışanlarının ihbarı üzerine Çenger Jandarma Karakolu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Ceset, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.
Bundan bir gün sonra ise Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde çocuk cesedi bulunmuştu. Konaklı Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, belden yukarısının olmadığı anlaşılan cesedin 10 yaşlarında kız çocuğuna ait olduğunu belirlemişti. Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.
Hatay'da da dün, Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi bulunmuştu. Jandarma ekiplerinin kıyıya çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırılmıştı. Son bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3'e yükselmişti.
Reyhanlı ilçesine bağlı Varışlı Mahallesi'ndeki Asi Nehri'nin tahliye kanalında gezintiye çıkan bir kişi, suda ceset olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirmişti. Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmamıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, morga kaldırılmıştı.
Öte yandan, son bir haftada ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3'e yükselmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.