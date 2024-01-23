Prof. Dr. Canan Karatay listesini açıkladı: İçinde yok yok! Yiyenlerin demir gibi kuvvetleneceği besinler

BEYAZ LAHANA TURŞUSU

Lahana turşusunun dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu turşunun alzheimer, kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıkların yanı sıra karaciğer yağlanmasını engellediğini ve kan şekerini dengelediğini dile getirdi.

Karatay'ın bu sözleri, İngiltere Kanser Araştırma Vakfı'ndan Profesör Tim Key tarafından da destekleniyor. Yapılan bazı çalışmalara göre de brokoli ve lahana gibi sebzelerin bağırsak kanseri riskini azaltan moleküllere sahip olduğu söyleniyor.

