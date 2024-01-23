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  4. Prof. Dr. Canan Karatay listesini açıkladı: İçinde yok yok! Yiyenlerin demir gibi kuvvetleneceği besinler

Prof. Dr. Canan Karatay listesini açıkladı: İçinde yok yok! Yiyenlerin demir gibi kuvvetleneceği besinler

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.01.2024 07:32 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Canan Karatay sağlık alanında yaptığı değerli önerilerine bir yenisini daha ekledi. Karatay, yiyenlerin demir gibi kuvvetleneceği besinlerin listesini paylaştı. İşte ünlü profesörün tavsiye ettiği o besinler ve faydaları...

Ünlü profesör Canan Karatay sağlık hakkında yaptığı açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Fit görünümüyle dikkat çeken 80 yaşındaki Karatay, yiyenlerin demir gibi kuvvetleneceği besinleri tek tek sıraladı. İşte o şifa deposu liste...


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KARATAY'DAN YİYENLERİN KUVVVETLENECEĞİ BESİNLER LİSTESİ

BEYAZ LAHANA

BEYAZ LAHANA

PRof. Dr. Canan karatay tarafından "dünyanın en sağlıklı besinlerinden" biri olarak kabul edilen lahana C vitamini, folat, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi besin maddeleri bakımından zengindir. Aynı zamanda düşük kalorili ve yüksek lif içeriğiyle de diyetlerde sıklıkla kullanılır. Beyaz lahana, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar ve iltihap önleyici bileşikler içerir. Ayrıca mide ve sindirim sağlığı için de faydalıdır. Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler. İçeriğindeki fitokimyasallar, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır ve kanser riskini azaltır. İçeriğindeki vitaminler ve mineraller, cildin nem dengesini korumasına ve cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

BEYAZ LAHANA TURŞUSU

BEYAZ LAHANA TURŞUSU

Lahana turşusunun dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu turşunun alzheimer, kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıkların yanı sıra karaciğer yağlanmasını engellediğini ve kan şekerini dengelediğini dile getirdi.

Karatay'ın bu sözleri, İngiltere Kanser Araştırma Vakfı'ndan Profesör Tim Key tarafından da destekleniyor. Yapılan bazı çalışmalara göre de brokoli ve lahana gibi sebzelerin bağırsak kanseri riskini azaltan moleküllere sahip olduğu söyleniyor.

İLİKLİ KEMİK SUYU

İLİKLİ KEMİK SUYU

Karatay, her sabah uyandığında mutlaka ilikli kemik suyu içtiğini söyledi. Kemiklerini güçlendirmek için her gün tükettiğini söyleyen Karatay, bu besinin hem bağışıklığı hem de kemikleri adeta çeliğe dönüştürdüğünü belirtiyor. 

Bir kupa dolusu kemik suyu ile yarım limonu bir arada tükettiğini söyleyen Canan Karatay, karışımına ayrıca bir çay kaşığı da kristal kaya tuzu ekliyor. Her sabah kahvaltıdan önce içtiği bu karışım ile vücudun hastalıklara karşı direncini koruduğunu söyleyen ünlü profesör aynı zamanda hormoları rahatlattığını ve kas bağlarını güçlendirdiğini de ekliyor.

ELMA SİRKESİ

ELMA SİRKESİ

Sirkelerin doğal ve doğru şekilde yapıldığında doğadaki en zengin probiyotik kaynaklardan biri olduğunu belirtiyor. Yararlı mikro organizmalar olarak bilinen probiyotikler bağırsaklardaki etkisiyle tüm vücudu yenileme özelliğine sahiptir. Probiyotik içeriğiyle dikkat çeken elma sirkesinin, metabolizmayı güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırdığını ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle ürünün doğal olmasınının altını çiziyor.

SARIMSAK

SARIMSAK

Prof. Dr. Canan Karatay'ın "bol bol tüketin" dediği besinler listesinde sarımsak da bulunuyor. Bağırsaklarda yararlı bakteriler için gerekli ortamı hazırlayan içeriğindeki "prebiyotik" sayesinde öne çıkan sarımsak, aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren "allisin" adlı maddeyi içeriyor. İçeriğindeki "allisin" aynı zamanda enfeksiyonlara karşı korucu bir etkiye sahip ve doğal bir antibiyotik etkisi gösteriyor. Bu nedenle düzenli tüketimi birçok bakteri ve virüse karşı korurken aynı zamanda kronik hastalıklar için de risk düşürücü bir etkendir.

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kemik suyu lahana sarımsak soğan Canan Karatay elma sirkesi ilik lahana turşusu
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