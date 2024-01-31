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  4. Putin'in gizli evi ortaya çıktı! Karayolu ulaşımı bulunmayan ev sınıra 30 kilometre uzaklıkta

Putin'in gizli evi ortaya çıktı! Karayolu ulaşımı bulunmayan ev sınıra 30 kilometre uzaklıkta

31.01.2024 18:26 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gizli lüks evi olduğu ortaya çıktı. Eve yalnızca göl üzerinden,yatla veya havadan ulaşım sağlanabiliyor. Karayolu ulaşımı bulunmayan lüks kır evi Finlandiya sınırına 30 kilometre uzaklıkta. İşte detaylar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mart'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde mal varlığı açıklandı. Rusya lideri Putin’in resmi olarak 78 metrekarelik 1 daire, 18 metrekarelik garaj, 3 adet otomobil, 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon Ruble (606 bin dolar), St. Petersburg bankasında 230 adet hissesi bulunduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya sınırına 30 kilometre uzaklıkta lüks bir kır evinin olduğu iddia edildi. Karayolu ulaşımı bulunmayan lüks kır evine yalnızca göl üzerinden yatla ve havadan ulaşım sağlanabiliyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

DOĞA İÇİNDE LÜKS EV!

DOĞA İÇİNDE LÜKS EV!

Putin'e ait lüks evler ve saraylar, Rus muhalifler tarafından sık sık mercek altına alınıyor. Putin'in bu kez Finlandiya sınırına sadece 30 kilometre mesafede göl kenarında lüks bir kır evi olduğu iddia edildi.

Rusya’nın muhalif isimlerinden Mikhail Hodorkovski'ye ait "The Dossier Center" adlı araştırma merkezi önceki gün Putin’e ait olduğu öne sürülen kır evinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Araştırma merkezinden Ilya Rozhdestvensky’in aktardığı bilgilere göre lüks kır evi Karelya bölgesindeki Ladoga Gölü’nün Marjalahti Körfezi kıyısında bulunuyor. Lüks kır evinin etrafında 2 helikopter pisti, hava savunma sistemi, iskele, hayvan çiftliği ve 4 metrelik bir şelale yer alıyor.

KARAYOLU ULAŞIMI BULUNMUYOR!

KARAYOLU ULAŞIMI BULUNMUYOR!

Karayolu ulaşımı bulunmayan lüks kır evine yalnızca göl üzerinden yatla ve havadan ulaşım sağlanabiliyor. Etrafı dikenli tellerle çevrili olduğu belirtilen ev, gece gündüz sensörlerle gözetleniyor. Putin'in ziyaretleri sırasında güvenliği ise Federal Güvenlik Servisi sağlıyor, evin etrafında ve komşu adalarda geniş günvelik önlemleri alınıyor.

2016 yılında bölgedeki yerel gazeteciler gizli kır evini öğrense de bugüne kadar kimsenin bölgeye yaklaşamadığı öğrenildi. Bölge sakinine göre Putin yakınlardaki Valaam Manastırı'nı ziyaret ettikten sonra yılda en az 1 kez lüks kır evine gidiyor.

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Anahtar Kelimeler:
putin
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