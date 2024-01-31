Putin'in gizli evi ortaya çıktı! Karayolu ulaşımı bulunmayan ev sınıra 30 kilometre uzaklıkta

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mart'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde mal varlığı açıklandı. Rusya lideri Putin’in resmi olarak 78 metrekarelik 1 daire, 18 metrekarelik garaj, 3 adet otomobil, 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon Ruble (606 bin dolar), St. Petersburg bankasında 230 adet hissesi bulunduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya sınırına 30 kilometre uzaklıkta lüks bir kır evinin olduğu iddia edildi. Karayolu ulaşımı bulunmayan lüks kır evine yalnızca göl üzerinden yatla ve havadan ulaşım sağlanabiliyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

