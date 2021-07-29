Rahmi Özkan öldü mü? Rahmi Özkan kimdir?

Avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası, uzun süredir sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı. Sosyal medyada, Rahmi Özkan'ın öldüğü ifade edildi. Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasını Müge Anlı paylaştı. Rahmi Özkan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Rahmi Özkan kimdir?

1939 Şanlıurfa, Siverek doğumlu Rahmi Özkan 82 yaşındadır. Özkan ilkokul ve ortaokulu memleketinde bitirdi, liseyi Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde okudu. Lisenin ardından Özkan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve buradan mezun oldu. Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak katılım gösterdi. Önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, ardından Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve görevine 1963'e kadar devam etti.

Özkan, 1963-1965 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı. 1970'de kendi ofisini açtı ve serbest avukatlık yapmaya başladı. 90'lı yıllarda Cem Kurtoğlu ve Haluk Bilginer'in sunuculuğunu üstlendiği 'Sıcağı Sıcağına' programına konuk oldu, 2000'li senelerde ise Serap Ezgü'nün programında danışmanlık yaptı. 2021 yılında ise 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programındaki hukuki konularda görüşlerini dile getiriyor.

Rahmi Özkan, Güzin hanımla evlidir. Bir erkek bir kız çocuğu babasıdır.

RAHMİ ÖZKAN ÖLDÜ MÜ? Rahmi Özkan'ın öldüğüne ilişkin sosyal medyada birçok iddiaların dolaşmasının ardından açıklama yapıldı. Programın yapımcı kuruluşu Mavi Klaket tarafından yapılan açıklamayı Müge Anlı paylaştı.