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Ramazanda oruca nasıl niyet edilir? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

31.03.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazanda oruca nasıl niyet edilir? sorusunun yanıtı 11 ayın sultanı Ramazan'da ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu nedenler Ramazanda oruca nasıl, ne zaman niyet edilir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Ramazanda oruca nasıl niyet edilir? günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan bu yıl 2 Nisan'da başlayacak. Ramazanda oruca nasıl niyet edilir? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZANDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre; niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması anlamına gelmektedir.
Tüm ibadetlerde temel şart olan niyet önemlidir. Çünkü niyet edilmeden yapılan ibadetler geçerli sayılmaz.
İbadetler, kullar tarafından Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yapılmaktadır.
Öte yandan orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet veya perhizden ayıran şey niyettir.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur: “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır”
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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
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