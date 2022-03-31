Ramazanda oruca nasıl niyet edilir? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

Ramazanda oruca nasıl niyet edilir? günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan bu yıl 2 Nisan'da başlayacak. Ramazanda oruca nasıl niyet edilir? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZANDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre; niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması anlamına gelmektedir.

Tüm ibadetlerde temel şart olan niyet önemlidir. Çünkü niyet edilmeden yapılan ibadetler geçerli sayılmaz.

İbadetler, kullar tarafından Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yapılmaktadır.

Öte yandan orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet veya perhizden ayıran şey niyettir.