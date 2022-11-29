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Resmen dolandırılıyoruz! Pazarlama hilelerini bilerek onları alt edin

29.11.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş yaparken dönem dönem bilinçsizce hareket edebiliyoruz. Pazarlama uzmanları satışlarını ve tanınmalarını artırmak için çeşitli hilelere başvuruyorlar. Çok dikkatli olmadığımız müddetçe bu hileleri maalesef fark edemiyoruz. Resmen dolandırılmamıza neden olan pazarlama hilelerini fark ederek bütçenizi kurtarabilirsiniz.

Pazarlama uzmanları ürünlerini farklı göstererek satışlarını çok kolay bir şekilde artırabiliyor. Özellikle Kasım ayında artan alışveriş tuzakları cepleri oldukça yaktı. Yeni yıla girmeden önce bütçenizi kontrol etmek ve daha bilinçli bir müşteri olmak istiyorsanız aşağıdaki hilelere karşı dikkatli olabilirsiniz.

HERKESİN BİLMESİ GEREKEN PAZARLAMA HİLELERİ

Mağaza aynalarında farklı görünmek

Mağaza aynalarında farklı görünmek
Hepimiz bir soyunma odasının aynasında yansımanızı görme ve diğer aynalarda görmeye alışık olduğunuz şeye hiç benzemediğini fark etme gibi bir deneyim yaşadık. Mağaza aynaları, yüzünüzdeki her noktanın ve gözeneklerin en sevimsiz yansımasını verir. Ayrıca, size bir veya 2 beden daha büyük ve 5 yaş büyük olduğunuz yanılsamasını verir. Bunun nedeni, birçok mağazanın kullandığı aydınlatmadır. Bu pazarlama hilesi, tüketicinin egosunu kullanarak, onları kendilerini daha iyi hissettirecek ek öğeler satın almaya ikna eder. Bir bakıma, hiç var olmayan bir sorunu çözüyorlar.

Orta boy içeceklerin miktarı

Orta boy içeceklerin miktarı
İnsanlar orta boy içecekleri tercih etme eğiliminde çünkü büyük olanlar çok büyük ve küçük olanlar susuzluklarını gidermiyor. Bununla birlikte, orta boy içecek iyi bir anlaşma değil çünkü küçük olandan sadece biraz daha büyük ve neredeyse büyük olan kadar pahalı. Aynı pazarlama hilesi, sinemadaki patlamış mısıra da uygulanır. Bu tekniğe tuzak etkisi denir ve tüketicileri daha pahalı bir seçim yapmaya ikna etmek için üçüncü bir seçenek tasarlandığında ortaya çıkar.

Reklamlarda gösterilen gereğinden fazla diş macunu

Reklamlarda gösterilen gereğinden fazla diş macunu
Çoğu insan dişlerini çok fazla diş macunu ile fırçalar, bezelye büyüklüğünde bir miktar ise fazlasıyla yeterlidir. Bu eğilim başlangıçta, daha büyük boyuttaki şeyleri kullanmanın daha iyi göründüğü ve daha fazla ürün uygularsak dişlerimizin daha temiz ve daha beyaz olacağını hissettirdiği reklamlardan geldi.

Modası hızlıca geçecek trendler

Modası hızlıca geçecek trendler
Modaya uygun kıyafetlerden hoşlanıyorsanız , gardırobunuzu yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. Her iki ayda bir, internette yıkanan yeni bir kot pantolon veya renk kesimi var. Bu trendin amacı, aslında kendi tarzınızı bulamadan tüm yıl boyunca para harcamanızı sağlamaktır. Şu anda moda olan ve tükenen parça, başka bir şey ortaya çıktığında kısa süre sonra "küçümseyen" ve modası geçmiş olacak. Trendleri takip etmek yerine, tarzınızı bulmak ve zamansız bir gardırop oluşturmak için zaman ve çaba harcayın.

Tükeniyor yazısı

Tükeniyor yazısı
İnsanlar, kıt kaynaklar gibi görünen şeyleri arzu etme olasılıkları daha yüksektir. İlk baskının birkaç saat içinde tükendiğini öğrendikten sonra kaç kişinin bir kitabı okumakla ilgilendiğini bir düşünün. Kıtlık yanılsamasına bir örnek, bir uçak şirketinin "Bu fiyata sadece birkaç bilet kaldı" veya bir otelin "Sadece 3 oda kaldı!"
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