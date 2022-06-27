REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 26 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan!

Reyting sonuçları 26 Haziran 2022 Pazar akşamı Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 26 Haziran 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI! 26 HAZİRAN 2022 PAZAR
Reyting sonuçları merak konusu oldu. 26 Haziran 2022 Pazar akşamı Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
26 Haziran Pazar akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. Reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Gül Masalı”, 3. sırada ATV’de yayınlanan “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.
AB'de ise 1. sırada “Survivor All Star”, 2. sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” 3. sırada “Gül Masalı” yer aldı.
MERAK EDENLER İÇİN: 25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Survivor, Güldür Güldür Show, Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.
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