REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 26 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan!

Reyting sonuçları 26 Haziran 2022 Pazar akşamı Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 26 Haziran 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte Survivor All Star, Gül Masalı, Kayhan gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...