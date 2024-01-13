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  4. Rus kadın dağda ölü bulunmuştu! Yanındaki eşyalar dikkat çekti... Yeni gelişme

Rus kadın dağda ölü bulunmuştu! Yanındaki eşyalar dikkat çekti... Yeni gelişme

13.01.2024 17:05 | Son Güncelleme:
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Tatil için geldiği Antalya’nın Kemer İlçesinde kaldığı otelden dağlık bölgeye giden ve kaybolan daha sonra yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılan Rus Uyruklu Nadezhda Iarygina’nın, yanında boş uyku hapı kutuları bulunduğu ve içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler olduğu tespit edildi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde kaybolan ve dün dağlık alanda ölü olarak bulunan Nadezhda Iarygina’nın ölümüne ilişkin, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Keşfet

8 Ocak günü saat 12.00’de otelden çıkış yapması gereken Nadezhda Iarygina’ya otel yetkilileri tarafından ulaşılamaması üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, 4 Ocak günü tek başına Çalış Tepesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü bilgisi edinilince AFAD ekipleriyle birlikte arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

YANINDA PARASI, EŞYALARI VE BOŞ UYKU KUTULARI BULUNDU

YANINDA PARASI, EŞYALARI VE BOŞ UYKU KUTULARI BULUNDU

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“12.01.2024 günü sırt üstü yatar vaziyette, parası, gözlüğü ve sigarası gibi kişisel eşyaları ile birlikte boş uyku hapı kutuları, kokusundan içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler yanında, iç çamaşırlarının yerinde, beden bütünlüğü mevcut halde ölü olarak bulunmuş, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı görülmüştür. Ayrıca şahsın odasında yapılan araştırmada da boş uyku hapı kutusu bulunmuştur. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır.”

Öte yandan, ilçenin farklı noktalarına daha önce asılan kayıp ilanlarının Nadezhda Iarygina’nın ölümünden sonra kaldırıldığı gözlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya rus
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