Rus kadın dağda ölü bulunmuştu! Yanındaki eşyalar dikkat çekti... Yeni gelişme

YANINDA PARASI, EŞYALARI VE BOŞ UYKU KUTULARI BULUNDU

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“12.01.2024 günü sırt üstü yatar vaziyette, parası, gözlüğü ve sigarası gibi kişisel eşyaları ile birlikte boş uyku hapı kutuları, kokusundan içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler yanında, iç çamaşırlarının yerinde, beden bütünlüğü mevcut halde ölü olarak bulunmuş, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı görülmüştür. Ayrıca şahsın odasında yapılan araştırmada da boş uyku hapı kutusu bulunmuştur. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır.”