Saat 02.00'de gelen telefonla hayatı değişti! 'Evde yatıyordum, aradılar, hemen gelmemi söylediler...'

İrkin, "Kepez Devlet Hastanesi'ne gittim, acilen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdiler. 2018 yılında kalp pili takıldı. Uyuyamıyor, yürüyemiyor, geceleri hep sıkıntı çekiyordum. Yapay kalp takılacağını söylediler ama nakil bulamazsın, dediler. Ömer hocamız dahil olmak üzere herkes ilgilendi. Cihaz taktılar bana şimdi de nakil oldum" dedi.