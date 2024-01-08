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Saat 02.00'de gelen telefonla hayatı değişti! 'Evde yatıyordum, aradılar, hemen gelmemi söylediler...'

08.01.2024 17:57 | Son Güncelleme:
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Antalya'da, yapay kalple yaşayan Kadir İrkin (39), saat 02.00'de gelen 'Organ bulundu' telefonuyla hayata tutundu. Trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen Erhan Pekuygun'un (20) kalbi, İrkin'e başarıyla nakledildi.

Kentte yaşayan Kadir İrkin, 2018'de göğüs ağrısı şikayetiyle Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp yetmezliği teşhisi koyulan İrkin, doktorların yönlendirilmesiyle geldiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve kalbinin yüzde 20'si çalışan Kadir İrkin'e, Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yapay kalp takıldı.

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HAYATA BAĞLAYAN TELEFON, SAAT 02.00'DE GELDİ

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kalp nakli için sıraya giren Kadir İrkin, bir süre kalbini çantasında taşıdı.

Yaklaşık 2 ay önce kalp krizi geçiren Kadir İrkin, yoğun tedavi sonrasında taburcu oldu.

22 Aralık'ta saat 02.00'de gelen telefonla hayatı değişen Kadir İrkin'e, Alanya'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Erhan Pekuygun'un kalbi nakledildi.

'2018'DE KALP PİLİ TAKILDI'

'2018'DE KALP PİLİ TAKILDI'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım'da tedavi gören Kadir İrkin, nakil sonrasında kendisini çok daha iyi hissettiğini belirterek, yaşadığı zorlukları anlattı.

İrkin, "Kepez Devlet Hastanesi'ne gittim, acilen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdiler. 2018 yılında kalp pili takıldı. Uyuyamıyor, yürüyemiyor, geceleri hep sıkıntı çekiyordum. Yapay kalp takılacağını söylediler ama nakil bulamazsın, dediler. Ömer hocamız dahil olmak üzere herkes ilgilendi. Cihaz taktılar bana şimdi de nakil oldum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Organ nakli‎
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