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Saç dökülmenizi kökten bitirecek çözüm!

13.05.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç, tüm görünümü etkileyebiliyor. Herkes gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak istiyor. Ancak zaman zaman saçlarda dökülmeler yaşanabiliyor. Saç dökülmesini önlemek için saç bakımına dikkat etmek gerekiyor. Birçok nedene bağlı olarak yaşanan saç dökülmelerini çözmek için aşağıda yer alan önerileri uygulayabilirsiniz. Bu yöntemler sayesinde saçlarınız hiç olmadığı kadar sağlam olacak!

Saç dökülmeleri hem kadın hem erkeklerin canını sıkan durumlar arasında yer alıyor. Saç dökülmesi nedeniyle yaşanan seyrek saç görüntüsü kötü bir görünüme sebep oluyor. Saç döküntülerini önlemek için hem içten hem de dıştan bakım yapmak gerekiyor. Etkili sonuçlar için sağlıklı beslenmek, bol su içmek, saça zarar verecek ısıl işlemlerden uzak durmak gerekiyor. Bunların yanı sıra stres ve yanlış ürün kullanmak da saç dökülmelerinin artmasına neden oluyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN

DEMİR

DEMİR
Vücutta demir eksikliği ve dolayısıyla kansızlık varsa, o halde saçlarının mutlaka döküleceğini söylemeliyiz. Demir yönünden zengin besinler tüketerek, saç dökülmelerini azaltabilirsin. Kırmızı et, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, yumurta demir yönünden zengin gıdalar arasında yer alıyor.

BİYOTİN

BİYOTİN
Saç dökülmesini önleyen bir numaralı bileşenler arasında gösterilir. B grubu vitaminleri arasında gösterilen biyotini hem besin hem de bakım ürünleri şeklinde tükettiğinde, saç dökülmelerinizin büyük oranda azaldığını göreceksiniz. Baklagiller, yumurta sarısı, maya, yer fıstığı, fındık, ıspanak, soya fasülyesi, yulaf gevreği, buğday, mantar ve dana ciğeri biyotin yönünden oldukça faydalı gıdalardan.

B5 VİTAMİNİ

B5 VİTAMİNİ
B5 vitamini de saç dökülmesine çözüm olarak kullanılan diğer bir içerik. Saçların büyüme dönemini hızlandıran ve daha güçlü olmalarını sağlayan B5 vitamini ile dökülmeleri azaltmak mümkün. En yüksek B5 vitamini yumurta, kuruyemiş, kurubaklagil, mısır, bezelye, avokado ve karnabaharda bulunuyor.

ÇİNKO

ÇİNKO
Tıpkı demir bileşeninde olduğu gibi çinko da vücutta yeterli düzeyde bulunmadığında saç dökülmeleri baş gösteriyor. Çinko bakımından zengin kuruyemişler özellikle de kabak çekirdeği tüketerek, dökülmelerini durdurmanız mümkün. Çinko için kırmızı et, hindi, deniz ürünleri, tavuk, susam, yoğurt, beyaz peynir tüketebilirsiniz.

A VE D VİTAMİNİ

A VE D VİTAMİNİ
Her iki vitamin de saç sağlığının korunmasında oldukça etkili. A vitamini saç derisini besleyerek uzamasına yardımcı olurken; D vitamini ise saç dökülmelerini azaltmaya yardımcı oluyor. Bu bakımdan bu vitaminlerin yer aldığı besinleri tüketmek, saç dökülmesi problemi için önem taşıyor. A ve D vitamini için de bolca sebze ve hayvansal gıda tüketmeniz gerekiyor.
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hindistan cevizi yağı saç bakımı
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