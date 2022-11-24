Sağlığınızı tehlikeye atıyor! Evdeki küften ve rutubetten kurtulmak için kesin çözüm

Küf ve rutubet sonbahar, kış aylarında pencerelerde görülen yoğuşmadan kaynaklanmaktadır. Küf görüldüğü anda müdahale edilmemesi bu durumun kolayca yayılmasına yol açar. Rutubet nemli havalarda duvarın havasız kalması nedeniyle oluşan çürüme ve mantarlardır. Evdeki küf ve rutubet astım krizlerine, uyku bozukluklarına, alerjilere ve dayanılmaz baş ağrılarına yol açmaktadır. Küflerin sağlığa zarar vermemesi için uygun koşullar sağlanmalı ve rutubetin yayılması önlenmelidir. Yaşam kalitesini oldukça düşüren küften kurtulmak için çok çeşitli yöntemler bulunur.

KÜFLERDEN KESİN OLARAK KURTULMANIN YOLLARI

KABARTMA TOZU SPREYİ 2 yemek kaşığı kabartma tozunu (ya da karbonat) 700 ml su ile karıştırın ve içine 2 yemek kaşığı da tuz ekleyin. Tüm bu karışımı spreyli bir şişenin içine alın ve 2 yemek kaşığı da oksijenli su ekleyin. Şişeyi iyice çalkalayın ve küflü bölgeye yoğun bir şekilde püskürtüp 3 ila 5 dakika beklemeye bırakın. Sonra da bir temizleme fırçası ya da süngeri alarak iyice ovun.

PİRİNCİN NEM EMİCİ ÖZELLİĞİNDEN YARARLANIN Tuz nemi çeken bir maddedir, aynı şekilde pirinç de nem emici özelliktedir. Doğal pamuktan üretilen kumaşlardan yapılmış küçük keselere biraz tuz ya da pirinç koyup bu keseleri evin rutubetli yerlerine yerleştirirseniz bir süre sonra kesenin etrafındaki rutubeti çekerek ıslandığını göreceksiniz. Tabii bu işlemi belirli aralıklarla tekrarlamanız gerekiyor.

KÜFÜ GİDERECEK SPREY YAPIMI TikTok temizlik uzmanı Chantel Mila, küflerden kesin olarak kurtulmanızı sağlayacak yöntemini paylaştı. İki çocuk annesi, ev yapımı bir formül kullanmanın küfü yok edeceğini ve tekrar oluşmasını önleyeceğini iddia etti. İhtiyacınız olan malzemelerin bir bardak beyaz sirke, 20 damla karanfil yağı, 20 damla çay ağacı yağı olduğunu belirtti.Yapmanız gereken tek şey, malzemeleri birlikte karıştırmak ve bir sprey şişesine eklemek, ardından istila edilen bölgeye sıkmak. Sihrini gerçekleştirirken 20 dakika bekletin. Bu yöntemi kullanan kullanıcılar spreyin etkileri karşısında şaşırdıklarını belirttiler.

KEDİ KUMU Kedi kumunun nem tutma özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Bu özelliği sayesinde odalarda ve banyolarda oluşan rutubetten tamamen kurtulabilirsiniz. Nem tutarak odanın nem dengesini sağlayan kedi kumu, evinizin rutubetlenmesini önleyecektir. Önlem alma amacı ile ufak kaplar içinde odanın köşelerine kedi kumunu yerleştirin. Her hafta kumu değiştirerek rutubete karşı güçlü bir önlem alabilirsiniz.