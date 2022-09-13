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  4. Sakın çöpe atmayın! Bu temizlik hileleri kireçlenmiş çaydanlıklarınızı pırıl pırıl yapacak

Sakın çöpe atmayın! Bu temizlik hileleri kireçlenmiş çaydanlıklarınızı pırıl pırıl yapacak

13.09.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de en sık tüketilen içecek denilince akla çay geliyor. Sudan bile fazla tüketilen çayın çaydanlıkta yavaş yavaş demlenmesi daha lezzetli olmasını sağlıyor. Ancak çaydanlıklarda zamanla kireçlenmeler meydana gelebiliyor. Eğer ki sizin de çaydanlıklarınız kireçlendiyse onları çöpe atmak yerine aşağıda yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu yöntemler ile çaydanlıklarınız pırıl pırıl olacak.

Türk mutfağında oldukça önemli bir yeri bulunan çayın demlenmesi için çok çeşitli yöntemler bulunuyor. Çay tiryakileri çaydanlıktan vazgeçemiyor. Çaydanlıklar sıklıkla kullanıldığı için zamanla kireçleniyor. Bu da sağlığı tehlikeye atıyor ve çayın tadının bozulmasına yol açıyor. Lezzetli ve sağlıklı bir çay içmek için çaydanlıkta bulunan kireçleri iyice temizlemeniz gerekiyor. Çaydanlık kireçlerini temizlerken doğal ürünler kullanmak etkili sonuçlar almanızı sağlayabilir.

ÇAYDANLIĞINIZIN KİRECİNİ KÖKTEN SÖKECEK YÖNTEMLER

SİRKE-TUZ- KARBONAT

SİRKE-TUZ- KARBONAT
Konu temizlik olduğunda en önemli yardımcılar haline gelen sirke ve karbonatı, çaydanlık kirecini temizlemek için de kullanabilirsiniz. Asidik özelliği sayesinde kirecin çözünmesini sağlayan sirke, kısa sürece bu sorundan kurtulmanızı sağlar. Çaydanlık kireci için başta elma sirkesi olmak üzere üzüm sirkesi ve beyaz sirkeyi de kullanabilirsiniz. Çaydanlık kirecinden kurtulmak için bir çay bardağı sirkeyi çaydanlığa dökün. Temiz fırça ile çaydanlığın içerisine ovalayın ve sirkenin her yere değdiğinden emin olun. 30 dakika boyunca bu şekilde beklettikten sonra, 1 tatlı kaşığı karbonat veya tuz ekleyerek tekrar ovalayın. Daha sonra güzelce durulayın. Bu yöntem özellikle yeni kireç oluşmaya başladığında son derece etkilidir

SİRKE

SİRKE
Daha inatçı lekeler için kullanabileceğiniz yöntem ise yalnızca sirke kullanmaktır. Çaydanlığın içerisine bir çay bardağı sirke ve su ekleyin. Bu karışımı ocakta kaynatın. Kireç kaynadıkça çözülecek ve yüzeye çıkmaya başlayacaktır. Ardından kaynayan karışımı dökün ve çaydanlığı su ile durulayın.

LİMON-KARBONAT

LİMON-KARBONAT
İçindeki asit özellikleri sayesinde hem kirecin çözünmesini sağlayan, hem de parlak bir görünüm veren limon, oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılır. Çaydanlığın içerisine birkaç adet limon dilimi ve bir paket karbonat dökün. Çaydanlığın yarısını su ile doldurun ancak fazla doldurmamaya özen gösterin. Çaydanlığı kısık ateşte kaynatın. Ardından çözünen kireci temizlemek için bol su ile durulayın. Kireçlenme problemini çok sık yaşıyorsanız, bu yöntemi haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

LİMON TUZU

LİMON TUZU
Hızlı çözüm almak isteyenler için limon tuzunu öneriyoruz. Çaydanlığın dibine limon tuzunu dökün. Çaydanlığın yarısını su ile doldurun ve kısık ateşte kaynatın. Kireç çözünmeye başladığında çaydanlığı ocaktan alın ve fırça ile ovalayın. Daha sonra soğuk su ile durulayın.

PATATES KABUĞU

PATATES KABUĞU
Ekonomik bir temizlik için, patates yemeği hazırladığınız günlerde soyduğunuz patateslerin kabuklarını atmamanızı öneriyoruz. Bu kabukları çaydanlığın içerisine doldurun ve üzerine su ekleyin. Çaydanlığı 15 dakika kaynattıktan sonra bol su ile durulayın.
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karbonat limon patates sirke temizlik çaydanlık limon tuzu
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