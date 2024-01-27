Saniyeler sonra yaşandı! Önce otomobilin aynasını yumrukladı... Sonra taksiye çarpıp takla attı

Olay, 23 Ocak Salı günü saat 13:00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aynı yönde ilerleyen otomobile yaklaşıp bilinmeyen nedenle aynasına eliyle vurarak kırdı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

