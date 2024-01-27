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  4. Saniyeler sonra yaşandı! Önce otomobilin aynasını yumrukladı... Sonra taksiye çarpıp takla attı

Saniyeler sonra yaşandı! Önce otomobilin aynasını yumrukladı... Sonra taksiye çarpıp takla attı

27.01.2024 10:49 | Son Güncelleme:
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Kağıthane TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobilin aynasını eliyle kıran motosikletli, önündeki taksiye çarpıp takla attı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ocak Salı günü saat 13:00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aynı yönde ilerleyen otomobile yaklaşıp bilinmeyen nedenle aynasına eliyle vurarak kırdı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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KAĞITHANE’DE OTOMOBİLİN AYNASINI YUMRUKLAYAN MOTOSİKLETLİ KAZA YAPTI

Saniyeler sonra motosiklet sürücüsü önündeki taksiye çarparak takla attı.

Yere savrulan motosiklet sürücüsü arkadan gelen otomobil sürücüsünün son anda durmasıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Panikle yerden kalkan motosiklet sürücüsü, güvenli bir alana geçmek için hızla emniyet şeridine gitti.

Yaşananlar, saniye saniye araç kamerasına yansıdı. (DHA)

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trafik kazası Kağıthane Otomobil Tem otoyolu motosiklet
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