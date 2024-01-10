'Sanki büyülüyor insanları' Milyonlarca takipçisi var ama kimse yüzünü görmedi! O fenomen için şok iddia: Yatlar, katlar, lüks yaşam... Her şey bir mesajla başladı

Show Haber'de yer alan habere göre mikrofon uzatılan vatandaş "Sanki büyülüyor yani insanları… Hani büyülenmemek elde değil. Daireler, katlar alacaksın! Dubai'de yatırımcılarım var. Çok mağduruz! Hem maddi hem manevi… Gecemiz gündüzümüz hani bugün gelecek mi icra kağıdı…" ifadelerini kullanırken diğer vatandaş ise "Bizden aldığı paralarla şu an keyif sürüyor Dubai’de…" dedi.