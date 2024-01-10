'Sanki büyülüyor insanları' Milyonlarca takipçisi var ama kimse yüzünü görmedi! O fenomen için şok iddia: Yatlar, katlar, lüks yaşam... Her şey bir mesajla başladı

Farklı sosyal medya fenomenleri hakkında her geçen gün yeni bir dolandırıcılık iddiası ortaya atılıyor. Son yaşanan olaydaki iddiaların ayrıntıları da oldukça şaşırtıcı. Yatlar, katlar, lüks içinde bir yaşam... Hepsi, mağdur olduklarını söyleyen vatandaşların yıllardır takip ettiği sosyal medya fenomeninin vaatleriydi. O hayale kanıp, binlerce dolarını kaptırdılar. Dolandırıldıkları gerçeğini ise, icra kapıya dayanınca anladılar.
Show Haber'de yer alan habere göre mikrofon uzatılan vatandaş "Sanki büyülüyor yani insanları… Hani büyülenmemek elde değil. Daireler, katlar alacaksın! Dubai'de yatırımcılarım var. Çok mağduruz! Hem maddi hem manevi… Gecemiz gündüzümüz hani bugün gelecek mi icra kağıdı…" ifadelerini kullanırken diğer vatandaş ise "Bizden aldığı paralarla şu an keyif sürüyor Dubai’de…" dedi.
O sözlerle, vaatlerle adeta büyülendiler. Kripto para tuzağına kanıp binlerce dolarını 2 milyon takipçili sosyal medya fenomenine kaptırdılar. Murat Dursun yıllardır o fenomenin yaptığı paylaşımları, çekilişleri takip ediyordu. Bir süre sonra ona sonsuz bir güven beslemeye başladı ve 9 ay önce o çok güvendiği fenomenden bir mesaj aldı.
Vatandaş "Ne zamandan beri takip ediyorsun yazıyor gönderdiği mesajda… Mesela senelerdir dedikten sonra tamam o onu kapıyor yani." şeklinde konuştu. Diğer vatandaş da "Kripto para çıkaracağını, bunun için yatırımcı aradığını söyledi. Aşırı ikna edici konuştu öyle böyle değil!" dedi.
Tam 20 bin dolar yani yaklaşık 600 bin liralık kredi çekti ve kripto para aldığını düşünerek bütün parayı o fenomene teslim etti. Ancak vaat edilen dolarlar bir türlü gelmek bilmedi.
Mağdur olduklarını söyleyen vatandaş "Bekleyin vereceğim 10 gün sonra, 15 gün sonra size… İşte bir ay sonra 2 ay sonra derken baktık süre uzuyor. Bu şekilde yaklaşık bir sene geçti. Baktık bu işin sonu yok yani gelmeyecek yani belli çünkü!" ifadelerini kullandı.