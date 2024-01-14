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  4. Satın aldıkları araç rehinli çıkınca akılalmaz görüntüler ortaya çıktı! Taraflar birbirine tornavidayla saldırdı

Satın aldıkları araç rehinli çıkınca akılalmaz görüntüler ortaya çıktı! Taraflar birbirine tornavidayla saldırdı

14.01.2024 12:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul'daki "Araç benim" kavgası görenleri de duyanları da şaşkına çevirdi. Satın aldıkları araç rehinli çıkan grup karşı tarafla birbirine girerken tekme ve yumruklara havada uçuştu. Tornavidanın da dahil olduğu o kavganın akılalmaz görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli’de bir grup satın aldıkları aracın rehinli çıkması üzerine karşı tarafla birbirine girdi. "Araç benim" diyen tarafların kavgasında tekme ve yumruklarla havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

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TORNAVİDALI "ARAÇ BENİM" KAVGASI

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir grup satın aldıkları aracı götürmek için sokağa geldi.

Burada aracın sahipleriyle karşılaşan grup, aracın rehinli olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine iki taraf arasında “araç benim” tartışması çıktı.

TEKME, YUMRUK VE TORNAVİDALARLA SALDIRDILAR

TEKME, YUMRUK VE TORNAVİDALARLA SALDIRDILAR

Taraflar birbirleriyle anlaşamayınca tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil kavga tornavida
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